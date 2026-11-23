В Украине заработал новый закон о дропах: за передачу банковской карты или доступа к счету для преступных схем теперь грозит уголовная ответственность - штраф до 170 000 грн или до 6 лет лишения свободы. Объясняем, кому и какое наказание грозит и как его избежать.

Мошенничество с банковскими картами в Украине получило новый предохранитель: 15 ноября 2026 года вступил в силу закон №5038-IX, который вводит отдельную уголовную ответственность за передачу банковских карт и доступа к счетам для преступных схем.

Теперь за передачу карты грозит штраф, а за повторные действия или участие в организованной группе - до шести лет лишения свободы. Об этом сообщает Детектор медиа.

Кто такие дропы и зачем они мошенникам

Дроп - это человек, через банковский счет которого проходят деньги, связанные с преступной деятельностью, или который передает свой платежный инструмент другим участникам схемы. Часть дропов сознательно соглашается на такую работу за вознаграждение, других вовлекают обманом.

Вербовщики ищут людей в соцсетях и мессенджерах, обещают быстрый заработок без опыта, иногда процент от каждого перевода. Типичная схема: мошенник продает несуществующий товар, покупатель переводит деньги на карту, которую мошенникам предоставил дроп, и средства быстро переводят дальше или снимают наличными.

Что именно будут наказывать: три ситуации по статье 200-1

В Уголовном кодексе появилась статья 200-1. Она различает три случая.

Передал карту или доступ к счету для преступной схемы - штраф от 5 100 до 17 000 грн.

Скупаешь, получаешь, хранишь или перепродаешь чужие карты либо доступы для преступлений - штраф от 51 000 до 85 000 грн, ограничение свободы до трех лет или лишение свободы от двух до четырех лет.

Повторно или организованной группой - штраф от 85 000 до 170 000 грн или лишение свободы от четырех до шести лет.

Понятие "платежный инструмент" шире пластиковой карты: это и виртуальная карта, и данные для входа в банкинг, и доступ к электронному кошельку.

Накажут ли, если дать карту родственнику

Ключевое условие - преступная цель передачи. Самого факта передачи платежного инструмента или использования счета третьим лицом недостаточно, подчеркивают в Национальной ассоциации адвокатов Украины.

Дать мужу или жене карту, чтобы купить продукты, - не преступление по статье 200-1. Сообщить знакомому свой IBAN, чтобы он вернул долг, - тоже обычная операция. А вот предложение 2 000 грн за передачу новой карты незнакомому человеку - уже серьезный повод насторожиться.

Что делать, если уже передали карту мошенникам

Для тех, кто впервые совершил правонарушение по части первой статьи 200-1, закон предусматривает освобождение от ответственности. Для этого нужно добровольно сообщить о содеянном в правоохранительный орган до вручения подозрения и активно помочь раскрыть и прекратить преступление.

Если вы уже согласились на подозрительное предложение, немедленно прекратите участие в переводах, не выполняйте новых операций по указаниям незнакомцев и обратитесь в полицию. Одного блокирования карты или возврата счета для освобождения недостаточно.

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