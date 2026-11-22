На дорогах Украины стало больше полицейских автомобилей «Фантом» без опознавательных знаков, которые фиксируют превышение скорости прямо во время движения. Рассказываем, как они работают и какие штрафы грозят водителям.

Штрафы для водителей в Украине снова в центре внимания - на дорогах стало больше полицейских автомобилей «Фантом» без опознавательных знаков, которые фиксируют превышение скорости прямо во время движения.

Как сообщает издание «Эксперт», таких машин на украинских трассах становится все больше, поэтому водителям стоит быть внимательнее.

«Фантом» - это обычный с виду гражданский автомобиль, в котором работают патрульные полицейские. Внешне его не отличить от других машин в потоке: нет ни синих проблесковых маячков, ни надписей «Полиция».

Внутри такого авто установлен радар, который измеряет скорость встречных и попутных машин. Когда водитель превышает разрешенную скорость, прибор фиксирует нарушение, а экипаж передает данные для оформления постановления.

Какие штрафы грозят за превышение скорости

За превышение скорости в Украине предусмотрены такие штрафы согласно статье 122 Кодекса Украины об административных правонарушениях:

превышение более чем на 20 км/ч - 340 гривен;

превышение более чем на 50 км/ч - 1700 гривен.

Если нарушение зафиксировал «Фантом», постановление приходит владельцу автомобиля так же, как и в случае со стационарными камерами автоматической фиксации.

Почему «Фантом» незаметен для водителя

Главная особенность этих автомобилей - они движутся в общем потоке. Водитель не видит, что рядом едет полицейская машина, поэтому не успевает снизить скорость перед радаром, как это часто бывает со стационарными камерами.

Именно поэтому «Фантомы» считают эффективным средством контроля скорости на трассах, где водители привыкли разгоняться между населенными пунктами.

Как не получить штраф

Единственный надежный способ избежать штрафа - не превышать разрешенную скорость. В населенных пунктах это 50 км/ч, на автомагистралях - до 130 км/ч, на других дорогах вне населенных пунктов - 90 км/ч.

Стоит помнить, что «Фантом» может ехать где угодно, поэтому рассчитывать на то, что радара впереди нет, не стоит.

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