В последние дни ноября в Украину приходит первая зимняя погода - с мокрым снегом, гололедицей на дорогах и ночными заморозками. Сильных снегопадов и лютых морозов пока не прогнозируют.

Погода в Украине переходит в зимний режим в конце ноября: синоптики предупреждают о первом снеге, мокром снеге и гололедице на дорогах. Но на лютые морозы до минус 20 градусов пока рассчитывать не стоит.

Об изменении погоды рассказал руководитель Черкасского областного гидрометцентра Виталий Пострыгань, передает издание «Час-Дій». По его словам, для третьей декады ноября такое снижение температуры вполне привычное явление.

Сильных снегопадов и серьезных морозов в ближайшие дни не прогнозируют. Погода будет портиться постепенно, ведь через Украину проходят сразу несколько атмосферных вихрей.

Чего ждать в ближайшие дни

В начале недели территорию страны накрывает влажный южный циклон «Veronica» с дождями разной силы и штормовыми порывами ветра 15-21 м/с. Несмотря на непогоду, температура держится на 7-12 градусов тепла - выше климатической нормы.

После него регион пересекает холодный атмосферный фронт, а с севера Скандинавии начинает поступать арктический воздух. Столбики термометров опустятся до 6-11 градусов тепла.

Уже в следующие выходные ночью подморозит до 0-5 градусов, из-за чего на дорогах местами образуется гололедица. Днем будет лишь 0-5 тепла.

Затем в Украину придет новый южный циклон с дождем и мокрым снегом. Ночью - до минус 5 градусов, днем 0-5 тепла. Теплее будет только на юге: там столбики поднимутся до 9-14 градусов.

Каким будет следующая неделя

Расчеты международных метеоцентров показывают, что следующая рабочая неделя уже будет напоминать зиму. Периодически будет идти снег и мокрый снег, дороги останутся скользкими, местами даже ляжет неустойчивый снег.

Ночью температура будет опускаться до 1-6 градусов мороза, днем будет от минус 3 до плюс 2. То есть полноценных зимних холодов, которые сковывают землю, пока не ожидают.

Где гололедица наиболее опасна

Тонкий лед на дорогах появляется каждый раз, когда температура воздуха переходит через ноль. Влага, остающаяся на асфальте после дождя или мокрого снега, с ночными заморозками мгновенно замерзает.

Первой ледяная корка покрывает мосты, эстакады, путепроводы и открытые участки трасс. Ветер продувает их со всех сторон, поэтому дорожное покрытие там остывает быстрее, чем обычный грунт.

Водителям советуют быть внимательными на дорогах, а пешеходам - осторожно ходить по тротуарам в утренние часы, когда все подмерзает.

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