Ивано-Франковский окружной административный суд отменил запись мужчины в реестре «Оберег» как нарушителя, поскольку ТЦК не доказал вручение повестки. Рассказываем, как проверить свой статус и оспорить решение военкомата.

Воинский учет в Украине должен работать по правилам, а не по желанию отдельного должностного лица. Ивано-Франковский окружной административный суд отменил запись мужчины в реестре «Оберег» как нарушителя, поскольку ТЦК так и не доказал, что ему вручили повестку.

Дело №300/2583/26 рассматривали после того, как работники территориального центра комплектования внесли мужчину в электронный реестр военнообязанных с отметкой о нарушении правил воинского учета. Основанием стало то, что он якобы проигнорировал повестку.

Но в суде военкомат не смог подтвердить, что мужчина лично получил документ. Как сообщает Судебно-юридическая газета, суд напомнил: внесение в «Оберег» как нарушителя должно опираться на доказательство надлежащего вручения повестки, а не только на сам факт ее оформления.

Что означает такой статус в «Резерв+»

В приложении «Резерв+» запись о нарушении отображается как статус «Нарушение правил воинского учета» или «В розыске». Это имеет реальные последствия: мужчину могут остановить на улице или на блокпосту, а за уклонение предусмотрен штраф от 17 000 до 25 500 гривен.

Поэтому даже если человек вовремя обновил данные или имеет право на отсрочку, ошибочный статус в реестре способен создать немало проблем. Именно его и нужно убирать, а не просто ждать.

Как оспорить запись о нарушителе

Сначала письменно обратитесь в свой ТЦК с заявлением и просьбой объяснить, на каком основании внесли запись. Ответ должен поступить в течение месяца, и он станет главным доказательством при дальнейшем оспаривании.

Если ТЦК не исправляет запись или игнорирует заявление, мужчина имеет право подать иск в окружной административный суд по месту расположения ТЦК или собственного проживания. В иске стоит просить признать действия противоправными и обязать удалить запись из реестра.

Главным аргументом в таких делах является отсутствие доказательств надлежащего вручения повестки. Если ее не вручали лично под подпись или не отправили надлежащим образом, суд становится на сторону мужчины, и именно это произошло в Ивано-Франковске.

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