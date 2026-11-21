Минобороны объяснило, как военнослужащим получить деньги за неиспользованные дни отпусков при увольнении со службы и как правильно посчитать положенную сумму.

Выплаты военным за службу, отпуск и лечение начисляют по конкретным правилам, и компенсация за неиспользованные отпуска - одна из самых важных. При увольнении с военной службы военнослужащий имеет право получить деньги за все дни отдыха, которые так и не использовал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на разъяснение Министерства обороны Украины. В расчет берут не только дни за текущий год, но и те, что остались с предыдущих лет службы.

За какие отпуска начисляют компенсацию

Деньги выплачивают за неиспользованные дни нескольких видов отпусков. Основной ежегодный отпуск зависит от выслуги лет: до 10 лет службы дают 30 календарных дней, от 10 до 15 лет - 35 дней, от 15 до 20 - 40 дней, а свыше 20 лет - уже 45 дней.

Отдельно учитывают ежегодный дополнительный отпуск за особые условия службы - до 15 календарных дней. Также компенсируют дополнительный отпуск для военных, которые имеют детей или совершеннолетнего ребенка с инвалидностью с детства подгруппы А I группы.

Еще одна категория - дополнительный отпуск по статье 16-2 Закона «Об отпусках». Он составляет 14 календарных дней в год и положен участникам боевых действий и лицам с инвалидностью вследствие войны. Во время военного положения такой отпуск предоставляют с разрешения командира части, но если дни остались неиспользованными - за них платят компенсацию.

Как считают дни и сумму

Количество дней основного отпуска за год увольнения определяют пропорционально времени службы. За каждый полный месяц - 1/12 годовой продолжительности, затем вычитают уже использованные дни. Полученную цифру в ВСУ округляют в сторону увеличения до полного дня.

Но есть исключения. Полную годовую продолжительность основного отпуска учитывают, если военный увольняется по возрасту, по состоянию здоровья, из-за подчинения близкому лицу или из-за сокращения штатов. Отдельно добавляют неиспользованные дни за предыдущие годы - и здесь ограничение в 90 дней для объединенного отпуска не действует, оно не ограничивает сумму компенсации.

Сам расчет ведут от денежного довольствия по последней должности: должностной оклад, оклад по званию, надбавка за выслугу лет и ежемесячные дополнительные виды довольствия, кроме вознаграждений. Месячную сумму делят на 30 и умножают на количество дней компенсации.

Что проверить перед увольнением

В Минобороны советуют заранее сверить данные, чтобы не потерять положенные выплаты. Обратитесь в строевую часть и уточните количество неиспользованных дней за каждый год службы, сверьте эти данные с приказами и отпускными билетами.

Отдельное внимание - дополнительному отпуску участника боевых действий. В строевой части относительно мобилизованных может не хватать данных о статусе УБД. Тогда подайте рапорт с копией удостоверения участника боевых действий. Если после расчета обнаружили расхождения в днях или сумме - пишите рапорт с просьбой пересчитать.

Кто получит деньги в случае гибели военного

Компенсацию выплачивают также в случае гибели или смерти военнослужащего. Деньги получают лица, которых он определил в личном распоряжении на случай плена, согласно указанным долям.

Если распоряжения нет - выплату получают лица по пункту 6 статьи 9 Закона «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей». Если таких нет, деньги входят в состав наследства. Командир части должен принять решение о выплате или отказе в течение 15 дней.

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