Прогноз погоды на неделю в Одесской области с 22 по 28 ноября показывает существенные колебания температур — от +3° до +12° днем, а также осадки сразу в три дня недели.

Синоптики предупреждали об ухудшении погоды на Одесчине еще на прошлой неделе. Теперь новый прогноз показывает, что с 22 по 28 ноября регион накроют дожди, а температура днем будет колебаться от +3° до +12°.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, в течение недели в Одесской области температура днем будет держаться в пределах от +3° до +12°, а ночью — от +1° до +8°.

В воскресенье, 22 ноября, в Одесской области ожидается малооблачная погода без осадков: воздух днем прогреется до +8°, а ночью похолодает до +7°.

В понедельник, 23 ноября, небо затянут тучи, и синоптики прогнозируют возможные осадки. Это будет самый теплый день недели — днем столбики термометров поднимутся до +12°, ночью же удержатся на отметке +7°.

Во вторник, 24 ноября, облачность станет переменной, осадков не предвидится. Днем воздух прогреется лишь до +6°, а ночью похолодает до +2°.

В среду, 25 ноября, погода существенно не изменится: переменная облачность и отсутствие осадков сохранятся, днем термометры покажут +6°, ночью — +2°.

В четверг, 26 ноября, в регионе станет самым холодным за всю неделю. При переменной облачности и без осадков днем воздух прогреется лишь до +3°, а ночью опустится до +1°.

В пятницу, 27 ноября, облачно с прояснениями, и синоптики снова прогнозируют возможные осадки. Днем станет теплее — до +8°, а ночью останется морозно прохладно, около +1°.

В субботу, 28 ноября, также ожидается облачно с прояснениями и возможные осадки. Днем воздух прогреется до +10°, а ночью останется относительно теплым — около +8°.

Итак, самым теплым днем недели станет понедельник, 23 ноября, с отметкой +12°, а самым холодным — четверг, 26 ноября, когда днем будет лишь +3°. Перепад температур за неделю достигнет 9°. Осадки синоптики прогнозируют в понедельник, 23 ноября, а также в пятницу и субботу, 27-28 ноября.

Из-за значительных перепадов температур и возможных осадков одесситам стоит одеваться теплее, особенно это касается людей преклонного возраста и детей. В дни с возможными осадками — в понедельник, пятницу и субботу — не помешает иметь при себе зонт, а водителям стоит быть осторожнее на дороге из-за скользкого покрытия.

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