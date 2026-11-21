Снегопады уже охватили Львовскую и Ивано-Франковскую области, а на вершине горы Поп Иван прогнозируют опасные для туристов условия - мороз, туман, обледенение и шквалистый ветер.

Мороз и значительный снег в Карпатах приходят в Украину вместе с настоящей зимой - на западе страны уже засыпает снегом, а в горах синоптики прогнозируют опасные для туристов условия.

На западе Украины резко ухудшилась погода: Львовщину и Прикарпатье засыпает снегом, а на вершине горы Поп Иван прогнозируют туман, сильный ветер, мороз и обледенение. Об этом сообщили на официальной Facebook-странице «Горные спасатели Прикарпатья».

Зимняя погода охватила западные области Украины. Львовщину и Ивано-Франковщину уже засыпает снегом. Из-за осадков движение на дорогах и тропах может усложниться, а видимость ухудшиться.

Какая ситуация на вершине горы Поп Иван

Самые сложные условия прогнозируют именно в высокогорье. Спасатели приводят конкретные цифры: туман, сильный ветер до 20 м/с, мороз -3°C и обледенение.

Такие погодные условия представляют реальную опасность для туристов. Из-за тумана можно потерять ориентиры, а обледенение повышает риск падения на скалах и горных тропах. Сильный ветер также усложняет передвижение по открытым участкам.

Что советуют спасатели туристам

Жителям и гостям региона стоит учитывать погодные условия при планировании поездок. Особенно осторожными следует быть в горной местности, где ситуация сложнее из-за низкой температуры и сильного ветра.

Тем, кто все же собирается в горы, стоит проверить прогноз непосредственно перед выходом, не идти по маршруту в одиночку и сообщить родным о своем плане и времени возвращения.

Синоптики Укргидрометцентра также предупреждали украинцев об ухудшении погоды на 22 ноября: в западных областях ожидаются дожди и мокрый снег, а в Карпатах - значительные снегопады. На дорогах местами возможен гололед, и в Украине в целом прогнозируют снижение температуры воздуха.

Ранее Politeka сообщала, когда в Украине ударят морозы и начнутся снегопады.

Также Politeka сообщала, какой будет погода на Новый год 2027.