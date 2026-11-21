Прогноз погоды на неделю в Харьковской области с 22 по 28 ноября показывает резкое похолодание: если в воскресенье, 22 ноября, воздух прогреется до +5°, то уже к субботе, 28 ноября, максимальная температура упадет до -3°, а ночью ожидается -7°. Кроме того, синоптики прогнозируют осадки на протяжении пяти дней недели.

Предыдущий недельный прогноз погоды для региона уже предупреждал харьковчан о нестабильной погоде, и новая неделя подтверждает эту тенденцию. Синоптики прогнозируют, что с 22 по 28 ноября Харьковскую область накроет резкое похолодание, а максимальная дневная температура упадет с +5° до -3°.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, дневные температуры в течение недели будут колебаться от +5° до -3°, а ночные — от +3° до -7°.

В воскресенье, 22 ноября, воздух прогреется до +5°, ночью температура удержится на отметке +3°. Синоптики обещают малооблачную погоду без осадков.

В понедельник, 23 ноября, столбики термометров днем покажут +4°, а ночью воздух охладится до -1°. Небо затянут облака с прояснениями, и синоптики прогнозируют возможные осадки.

Во вторник, 24 ноября, дневная температура удержится на отметке +4°, ночная — +2°. Синоптики предупреждают о возможных осадках.

В среду, 25 ноября, и днем, и ночью ожидается -1°. В этот день также возможны осадки.

В четверг, 26 ноября, днем температура удержится на -1°, а ночью опустится до -3°. Синоптики прогнозируют возможные осадки.

В пятницу, 27 ноября, воздух днем прогреется лишь до -2°, ночью температура останется такой же — -2°. Осадки также возможны.

В субботу, 28 ноября, столбики термометров покажут -3° днем и -7° ночью. Небо будет облачным с прояснениями, осадков синоптики не прогнозируют.

Самым теплым днем недели станет воскресенье, 22 ноября, с температурой +5°, а самым холодным — суббота, 28 ноября, когда воздух охладится до -3° днем и -7° ночью. Перепад температур за неделю достигнет 8°. Осадки синоптики прогнозируют с понедельника по пятницу — с 23 по 27 ноября.

Учитывая резкое похолодание и вероятные осадки на протяжении пяти дней, жителям Харьковской области стоит одеваться теплее, особенно это касается людей преклонного возраста. Также не помешает взять с собой зонт и быть осторожными за рулем из-за возможной скользкости на дорогах.

Ранее Politeka сообщала, погода резко ухудшится: синоптики дали прогноз на неделю с 9 по 15 ноября в Харьковской области.

Также Politeka сообщала, синоптики предупредили о резком похолодании: прогноз погоды на неделю с 21 по 27 ноября в Харьковской области.

Как сообщала Politeka, харьковскую область накроют дожди с похолоданием: прогноз погоды на неделю с 20 по 26 ноября.