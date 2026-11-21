Госпродпотребслужба объяснила, что можно и что категорически запрещено продавать в школьных буфетах. В список запрещённых попали сладкие газированные напитки, чипсы, конфеты и жареные во фритюре изделия.

Школьное питание в Украине регулируется чёткими правилами, и школьные буфеты здесь не исключение. Госпродпотребслужба объяснила, какие продукты запрещено продавать детям на переменах, а что разрешено оставить на полках.

Речь идёт о распространённой практике, когда в буфетах рядом с полезной едой продают чипсы, сладкие напитки и конфеты. По санитарным правилам такие товары не должны попадать к детям в школе.

Что запрещено продавать в школьных буфетах

В перечень запрещённых продуктов входят те, что содержат много сахара, соли, трансжиров или искусственных красителей. В частности, нельзя продавать:

сладкие газированные напитки и энергетики;

чипсы, сухарики, солёные орешки и другие снеки;

конфеты, шоколадные батончики, карамель и жевательную резинку;

изделия, жаренные во фритюре (жареные пирожки, чебуреки, пончики);

колбасные изделия, сосиски и копчёности;

кондитерские изделия с кремом (торты и пирожные);

майонез, кетчуп и другие жирные соусы.

Запрет касается не только товара на витрине, но и того, что продают через автоматы. Поэтому в школьных вендинговых аппаратах тоже должны быть только разрешённые продукты.

Что можно продавать детям

Вместо этого в буфетах должны быть продукты, которые не вредят здоровью школьников. Разрешённый ассортимент такой:

свежие фрукты, овощи и ягоды;

молоко, кефир и йогурты без сахара и искусственных наполнителей;

соки без добавленного сахара;

бутилированная питьевая вода;

хлебобулочные изделия, зерновые и фруктовые батончики;

сухофрукты, несолёные орехи и семечки.

На что смотреть на этикетке

Специалисты советуют родителям проверять состав продукта на этикетке. Стоит обращать внимание на содержание сахара и соли, наличие трансжиров и искусственных добавок. Чем короче состав и чем меньше в нём незнакомых названий, тем безопаснее продукт для ребёнка.

Отдельно проверяют срок годности и условия хранения. Продукт с истёкшим сроком или тот, что хранился при неправильной температуре, к продаже допускать нельзя.

Что показали проверки школ

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпродпотребслужбу, за два месяца специалисты проверили почти 8 000 школ - это 78% заведений, которые работают очно или в смешанном формате. В 52% школ выявили процессы, которые нужно наладить в соответствии с требованиями безопасности пищевых продуктов.

Чаще всего внимания требовали обучение работников правилам гигиены, применение процедур НАССР, обращение с отходами и условия хранения продуктов. По результатам проверок приняли 23 решения об изъятии продукции из оборота, а в 8 случаях временно приостановили производство или оборот пищевых продуктов.

Куда жаловаться родителям

Если родители заметили в школьном буфете запрещённый товар или продукт с сомнительным составом, стоит обратиться к администрации школы, а при необходимости - подать обращение в территориальное управление Госпродпотребслужбы. Жалобу можно оставить через официальный сайт службы или по телефону горячей линии.

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