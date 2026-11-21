Шкільне харчування в Україні регулюється чіткими правилами, і шкільні буфети тут не виняток. Держпродспоживслужба пояснила, які продукти заборонено продавати дітям на перервах, а що дозволено залишити на полицях.
Йдеться про поширену практику, коли в буфетах поряд із корисною їжею продають чипси, солодкі напої та цукерки. За санітарними правилами такі товари не повинні потрапляти до дітей у школі.
Що заборонено продавати в шкільних буфетах
У перелік заборонених продуктів входять ті, що містять багато цукру, солі, трансжирів або штучних барвників. Зокрема, не можна продавати:
- солодкі газовані напої та енергетики;
- чипси, сухарики, солоні горішки та інші снеки;
- цукерки, шоколадні батончики, карамель і жувальну гумку;
- вироби, смажені у фритюрі (смажені пиріжки, чебуреки, пончики);
- ковбасні вироби, сосиски та копченості;
- кондитерські вироби з кремом (торти й тістечка);
- майонез, кетчуп та інші жирні соуси.
Заборона стосується не лише товару на вітрині, а й того, що продають через автомати. Тому в шкільних вендингових апаратах теж мають бути лише дозволені продукти.
Що можна продавати дітям
Натомість у буфетах мають бути продукти, які не шкодять здоров'ю школярів. Дозволений асортимент такий:
- свіжі фрукти, овочі та ягоди;
- молоко, кефір і йогурти без цукру та штучних наповнювачів;
- соки без доданого цукру;
- бутильована питна вода;
- хлібобулочні вироби, зернові та фруктові батончики;
- сухофрукти, несолені горіхи та насіння.
На що дивитись на етикетці
Фахівці радять батькам перевіряти склад продукту на етикетці. Варто звертати увагу на вміст цукру та солі, наявність трансжирів і штучних добавок. Чим коротший склад і чим менше в ньому незнайомих назв, тим безпечніший продукт для дитини.
Окремо перевіряють термін придатності й умови зберігання. Продукт із закінченим терміном або той, що зберігався за неправильної температури, до продажу допускати не можна.
Що показали перевірки шкіл
Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держпродспоживслужбу, за два місяці фахівці перевірили майже 8 000 шкіл - це 78% закладів, які працюють очно або в змішаному форматі. У 52% шкіл виявили процеси, які потрібно налагодити відповідно до вимог безпечності харчових продуктів.
Найчастіше уваги потребували навчання працівників правилам гігієни, застосування процедур НАССР, поводження з відходами та умови зберігання продуктів. За результатами перевірок ухвалили 23 рішення про вилучення продукції з обігу, а у 8 випадках тимчасово припинили виробництво або обіг харчових продуктів.
Куди скаржитися батькам
Якщо батьки помітили в шкільному буфеті заборонений товар або продукт із сумнівним складом, варто звернутися до адміністрації школи, а за потреби - подати звернення до територіального управління Держпродспоживслужби. Скаргу можна залишити через офіційний сайт служби або за телефоном гарячої лінії.
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