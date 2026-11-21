Держпродспоживслужба пояснила, що можна і що категорично заборонено продавати у шкільних буфетах. У перелік заборонених потрапили солодкі газовані напої, чипси, цукерки та смажені у фритюрі вироби.

Шкільне харчування в Україні регулюється чіткими правилами, і шкільні буфети тут не виняток. Держпродспоживслужба пояснила, які продукти заборонено продавати дітям на перервах, а що дозволено залишити на полицях.

Йдеться про поширену практику, коли в буфетах поряд із корисною їжею продають чипси, солодкі напої та цукерки. За санітарними правилами такі товари не повинні потрапляти до дітей у школі.

Що заборонено продавати в шкільних буфетах

У перелік заборонених продуктів входять ті, що містять багато цукру, солі, трансжирів або штучних барвників. Зокрема, не можна продавати:

солодкі газовані напої та енергетики;

чипси, сухарики, солоні горішки та інші снеки;

цукерки, шоколадні батончики, карамель і жувальну гумку;

вироби, смажені у фритюрі (смажені пиріжки, чебуреки, пончики);

ковбасні вироби, сосиски та копченості;

кондитерські вироби з кремом (торти й тістечка);

майонез, кетчуп та інші жирні соуси.

Заборона стосується не лише товару на вітрині, а й того, що продають через автомати. Тому в шкільних вендингових апаратах теж мають бути лише дозволені продукти.

Що можна продавати дітям

Натомість у буфетах мають бути продукти, які не шкодять здоров'ю школярів. Дозволений асортимент такий:

свіжі фрукти, овочі та ягоди;

молоко, кефір і йогурти без цукру та штучних наповнювачів;

соки без доданого цукру;

бутильована питна вода;

хлібобулочні вироби, зернові та фруктові батончики;

сухофрукти, несолені горіхи та насіння.

На що дивитись на етикетці

Фахівці радять батькам перевіряти склад продукту на етикетці. Варто звертати увагу на вміст цукру та солі, наявність трансжирів і штучних добавок. Чим коротший склад і чим менше в ньому незнайомих назв, тим безпечніший продукт для дитини.

Окремо перевіряють термін придатності й умови зберігання. Продукт із закінченим терміном або той, що зберігався за неправильної температури, до продажу допускати не можна.

Що показали перевірки шкіл

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держпродспоживслужбу, за два місяці фахівці перевірили майже 8 000 шкіл - це 78% закладів, які працюють очно або в змішаному форматі. У 52% шкіл виявили процеси, які потрібно налагодити відповідно до вимог безпечності харчових продуктів.

Найчастіше уваги потребували навчання працівників правилам гігієни, застосування процедур НАССР, поводження з відходами та умови зберігання продуктів. За результатами перевірок ухвалили 23 рішення про вилучення продукції з обігу, а у 8 випадках тимчасово припинили виробництво або обіг харчових продуктів.

Куди скаржитися батькам

Якщо батьки помітили в шкільному буфеті заборонений товар або продукт із сумнівним складом, варто звернутися до адміністрації школи, а за потреби - подати звернення до територіального управління Держпродспоживслужби. Скаргу можна залишити через офіційний сайт служби або за телефоном гарячої лінії.

Раніше Politeka повідомляла, як уберегти дитину від хвороб у школі: у Держпродспоживслужбі назвали головні правила гігієни.

Також Politeka повідомляла, дитина годинами збирається до школи: психологи назвали, чому ранкова повільність не лінь.