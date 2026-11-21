У грудні 2026 року прогнозують кілька потужних магнітних бур. Найсильніший сплеск місяця, за попередніми прогнозами, припаде на 24-25 грудня, тобто на саме Різдво.

Магнітні бурі та самопочуття знову на порядку денному наприкінці року. За даними Центру прогнозування космічної погоди (NOAA), у грудні 2026 року на Україну очікують кілька потужних геомагнітних штормів, а найсильніший сплеск місяця припаде на саме Різдво.

Яким буде геомагнітний фон у грудні

Магнітна буря - це реакція магнітного поля Землі на потоки сонячної плазми. Коли заряджені частинки вдаряються об магнітосферу, вона починає коливатися. Найгостріше це відчувають метеочутливі люди та пацієнти із серцево-судинними захворюваннями.

Найспокійнішими, за даними фахівців NOAA, будуть періоди 1-5, 7-13 та 16-23 грудня. У ці дні геомагнітний фон лишатиметься стабільним, а індекс Kp триматиметься на рівні 2-3 балів. Найкращим вікном для складних проєктів чи тривалих переїздів називають 10-13 грудня.

Помірне збурення очікують 6 грудня - тоді індекс Kp може піднятися до 4 балів. Повноцінною бурею це ще не вважають, однак надчутливі люди можуть відчути легку втому або сонливість.

Коли прийде найсильніша буря

Найвідчутніші періоди припадуть на 14-15 та 24-25 грудня. 14-15 грудня прогнозують слабкий шторм рівня G1 - імовірне повторення впливу корональної діри, яку фіксували ще в середині листопада.

Найсильніший геомагнітний удар місяця очікують 24-25 грудня, у розпал різдвяних клопотів і застіль. Людям із серцево-судинними захворюваннями радять особливо берегти себе, не перевтомлюватися і тримати під рукою тонометр.

Прогноз на останній тиждень 2026 року, 26-31 грудня, наразі уточнюється. Фахівці нагадують: процеси на Сонці неможливо передбачити стовідсотково, адже локальні викиди плазми можуть спровокувати позапланові коливання магнітосфери будь-коли.

Як вберегти самопочуття під час магнітних бур

Щоб небезпечні дати не застали зненацька, варто заздалегідь підтримати організм кількома простими звичками.

Спіть щонайменше 7-8 годин на добу: повноцінний відпочинок допомагає нервовій системі та судинам легше адаптуватися.

У дні сплесків зменшіть кількість солоної, гострої та жирної їжі, алкоголю й міцної кави. Замініть їх на трав'яні настої, легкі супи та сезонні овочі.

Пийте чисту негазовану воду: вона запобігає згущенню крові та зменшує ризик головного болю.

У несприятливі дні не плануйте виснажливих тренувань чи складних переговорів, натомість знайдіть час для спокійної прогулянки.

Раніше Politeka повідомляла, скільки триватиме шторм рівня G1.

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