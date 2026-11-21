Батьки тепер можуть оплачувати стоматологічні послуги для дітей коштами державної допомоги зі спеціального рахунку «Турбота про дитину» в застосунку «Дія».

Дитячі виплати в Україні тепер можна витрачати по-новому: батьки отримали змогу оплачувати стоматологічні послуги для дітей коштами державної допомоги зі спеціального рахунку «Турбота про дитину» в застосунку «Дія». Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на портал «Дія».

Спеціальний рахунок «Турбота про дитину» створили для виплат за чотирма державними програмами: «єЯсла», допомога для догляду за дитиною до одного року, «Пакунок школяра» та «Пакунок малюка».

Гроші з цього рахунку батьки могли витрачати на продукти, одяг і взуття, книжки, іграшки, ліки, медичні послуги, спорт і дозвілля. Також допомогою можна було оплачувати відвідування музеїв, виставок, розважальних центрів, дитячих садків і послуги з догляду за дітьми.

Тепер до переліку додали MCC-код послуг зубних і медичних лабораторій. Це дозволить батькам оплачувати стоматологічну допомогу для дітей коштами рахунку «Турбота про дитину».

Як відкрити рахунок «Турбота про дитину»

Оформити спеціальний рахунок можна в застосунку «Дія» за кілька кроків. Спочатку авторизуйтеся, перейдіть у розділ «Сервіси» та оберіть «Дія.Картка». Далі виберіть банк, у якому відкрити картку й рахунок, підпишіть згоду та завершіть оформлення.

Якщо «Дія.Картка» вже є, достатньо перейти до розділу відкриття рахунків і вибрати «Турбота про дитину». Відкрити рахунок також можна під час подання заяви на виплати за програмами «єЯсла», «Пакунок школяра», «Пакунок малюка» або допомоги для догляду за дитиною до одного року.

З серпня 2026 року виплати за цими чотирма програмами почали зараховувати саме на рахунок «Турбота про дитину». Для отримання допомоги «єЯсла» батькам потрібно відкрити такий рахунок або змінити реквізити для виплат через Пенсійний фонд, ЦНАП чи уповноважену особу громади. Повторно подавати заяву на призначення допомоги не потрібно.

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