Українці, чиї діти народилися за межами країни, мають право на державну допомогу: 50 000 грн при народженні та щомісячні виплати. Розповідаємо, як оформити гроші, навіть якщо ви зараз за кордоном.

Дитячі виплати в Україні платять не лише багатодітним сім'ям. Державну допомогу можуть отримати й батьки, у яких дитина народилася за межами країни.

Як повідомляє Судово-юридична газета, українські родини, чиї діти з'явилися на світ за кордоном, можуть розраховувати на гроші від держави: 50 000 грн при народженні дитини та додаткові щомісячні виплати.

Народження дитини в іншій країні не позбавляє батьків права на допомогу. Головне - зареєструвати факт народження та подати заяву. Зробити це можна навіть без повернення в Україну.

Скільки грошей можна отримати

Основна виплата - 50 000 грн на дитину. Сума нараховується частинами: частину батьки отримують одразу після подання документів, решту - щомісячними платежами протягом трьох років.

Окрім грошової допомоги при народженні, батькам належить і «пакунок малюка». Його можна отримати в натуральній формі або забрати грошову компенсацію замість нього.

Як оформити виплату, якщо дитина народилася за кордоном

Перший крок - зареєструвати народження дитини в українському консульстві або в органах країни перебування. В Україні потрібне українське свідоцтво про народження.

Подати заяву на допомогу можна через застосунок «Дія», у ЦНАПі або в органі соціального захисту. Ті, хто перебуває за кордоном, можуть звернутися через консульство.

Які документи потрібні

свідоцтво про народження дитини;

паспорт та ідентифікаційний код одного з батьків;

номер банківського рахунку IBAN, на який нараховуватимуть гроші.

Виплата надходить на картку українського банку, тому батькам за кордоном варто заздалегідь відкрити або мати активний рахунок. Гроші зараховують незалежно від країни проживання, якщо документи оформлені правильно.

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