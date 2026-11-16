Підприємства оборонно-промислового комплексу та паливно-енергетичного сектора більше не зможуть бронювати весь штат: квоту зменшили зі 100% до 95%. Про нововведення в ефірі телемарафону повідомив міністр економіки та довкілля Олександр Кравченко.

Бронювання від мобілізації в Україні знову змінюють - тепер правила переглянули для оборонно-промислового комплексу та енергетики. Раніше такі підприємства могли забронювати весь штат, зараз квоту зменшили зі 100% до 95%.

Про нововведення в ефірі телемарафону заявив міністр економіки та довкілля Олександр Кравченко, передає видання «Час-Дій». Бізнесу дали час на адаптацію - у керівників компаній є додатковий 31 день, щоб переглянути списки та скоротити їх на ці 5%.

Кого бронюють у першу чергу

Бронь потрібно зберегти за людьми, на яких тримається виробництво та виконання державних замовлень. Насамперед ідеться про інженерів і технологів.

У пріоритеті залишаються:

працівники, які безпосередньо виконують оборонні контракти;

персонал, без якого зупиниться робота підприємства;

спеціалісти з поточних ремонтів;

аварійно-відновлювальні бригади.

Фокус саме на цих галузях пояснюється просто. ОПК - це зброя, боєприпаси та техніка, тобто щоденна потреба фронту. Енергетика відповідає за генерацію, видобуток газу чи вугілля, а отже, і за стабільне проходження зими.

Як подають списки на бронювання

Механізм погодження залишився цифровізованим і звичним. Компанії подають списки через портал «Дія» або передають їх профільному міністерству. Далі документи проходять фільтр Міноборони та Мінекономіки.

Що мають пам'ятати роботодавці

Логіка рішення проста: 95% заброньованих фахівців гарантують безперебійну роботу стратегічних заводів і ТЕС, а вивільнені 5% дають державі простір для поповнення мобілізаційного резерву.

Компаніям потрібно регулярно оновлювати військово-облікові дані співробітників у реєстрах. ТЦК мають бачити актуальну кадрову картину на місцях, інакше статус бронювання можуть анулювати.

Раніше Politeka повідомляла, коли ТЦК не може скасувати відстрочку без аргументів.

Також Politeka повідомляла, коли відстрочка від мобілізації продовжується автоматично.