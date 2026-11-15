Верховний Суд роз'яснив, у яких випадках Пенсійний фонд має законне право прибрати індексацію після перерахунку військової пенсії за оновленою довідкою про грошове забезпечення.

Індексація пенсій в Україні не завжди зберігається після перерахунку. Верховний Суд пояснив, коли Пенсійний фонд має законне право прибрати цю надбавку у військового пенсіонера.

Йдеться про ситуацію, коли людина через суд домоглася перерахунку військової пенсії за оновленою довідкою про грошове забезпечення. Після виконання рішення суду Пенсійний фонд виконав перерахунок, але водночас прибрав індексацію.

Пенсіонер вважав такі дії незаконними, тож справа дійшла до Верховного Суду. Суд мав відповісти, чи можна позбавляти людину індексації після того, як їй перерахували пенсію.

Позиція суду така. Індексація військової пенсії - це компенсація за те, що виплату довгий час не перераховували за актуальним грошовим забезпеченням. Вона покривала різницю між старим і новим розміром.

Коли пенсію перераховують за оновленою довідкою, яка вже враховує чинне грошове забезпечення, потреба в окремій індексації зникає. Залишити і перерахунок, і індексацію одночасно означало б подвійне врахування одного й того самого підвищення.

Тому Верховний Суд визнав: якщо перерахунок за новою довідкою повністю відображає актуальне грошове забезпечення, прибрати індексацію законно. Гроші пенсіонер не втрачає - вони переходять у базову частину перерахованої пенсії. Про це повідомляє Судово-юридична газета.

Що варто знати військовим пенсіонерам

Після перерахунку варто порівняти новий розмір виплати з тим, що людина отримувала раніше разом з індексацією. Якщо загальна сума не стала меншою, а індексація зникла - це може бути законно, бо її поглинув перерахунок.

Якщо ж перерахунок зроблено не за повною довідкою або виплату безпідставно зменшили, пенсіонер має право вимагати від Пенсійного фонду письмове роз'яснення, а за потреби звертатися до суду.

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