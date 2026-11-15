З початком опалювального сезону питання житлової субсидії знову актуальне для мільйонів українців. Розмір допомоги рахують індивідуально - він залежить від доходів сім'ї, кількості мешканців, площі житла та тарифів у регіоні.

Пільги та субсидії на комуналку в Україні з початком опалювального сезону знову стали актуальними - платіжки за тепло для багатьох родин можуть стати непідйомними.

Житлову субсидію призначають тоді, коли витрати на оплату комунальних послуг стають надмірним навантаженням для домогосподарства. Держава компенсує частину цих витрат, а суму допомоги вираховує за спеціальною формулою, нагадує Перший бізнесовий.

Від чого залежить розмір субсидії

Під час розрахунку враховують доходи всіх членів родини, які проживають у квартирі або будинку. Обов'язковий платіж домогосподарства за комуналку становить 15% його середньомісячного сукупного доходу - решту в межах соціальних нормативів покриває держава.

Також беруть до уваги соціальні нормативи споживання газу, електроенергії, води та інших житлово-комунальних послуг. Наприклад, для площі житла норма становить 13,65 квадратного метра на одну особу та додатково 35,22 квадратного метра на домогосподарство.

Однакових сум субсидії не існує. Навіть сім'ї зі схожими доходами можуть отримувати різний обсяг допомоги - через різницю у площі житла, кількості мешканців або тарифах, які діють у конкретному регіоні.

Як дізнатися попередню суму виплати

Для попередньої оцінки розміру субсидії можна скористатися онлайн-калькуляторами або звернутися за консультацією до органів Пенсійного фонду. Остаточне рішення щодо призначення та суми ухвалюють після аналізу інформації про доходи і майновий стан заявника.

Порядок призначення субсидій визначає Положення, затверджене постановою Кабінету Міністрів України №848. У ньому прописані умови, за яких допомогу можуть призначити або відмовити.

У Пенсійному фонді радять стежити за актуальністю даних. Зміна місця проживання, складу сім'ї чи рівня доходів може вплинути як на право отримання субсидії, так і на її розмір.

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