С началом отопительного сезона вопрос жилищной субсидии снова актуален для миллионов украинцев. Размер помощи считают индивидуально - он зависит от доходов семьи, количества жильцов, площади жилья и тарифов в регионе.

Льготы и субсидии на коммуналку в Украине с началом отопительного сезона снова стали актуальными - платежки за тепло для многих семей могут стать неподъемными.

Жилищную субсидию назначают тогда, когда расходы на оплату коммунальных услуг становятся чрезмерной нагрузкой для домохозяйства. Государство компенсирует часть этих расходов, а сумму помощи высчитывает по специальной формуле, напоминает Первый бизнесовый.

От чего зависит размер субсидии

При расчете учитывают доходы всех членов семьи, проживающих в квартире или доме. Обязательный платеж домохозяйства за коммуналку составляет 15% его среднемесячного совокупного дохода - остальное в пределах социальных нормативов покрывает государство.

Также берут во внимание социальные нормативы потребления газа, электроэнергии, воды и других жилищно-коммунальных услуг. Например, для площади жилья норма составляет 13,65 квадратного метра на одного человека и дополнительно 35,22 квадратного метра на домохозяйство.

Одинаковых сумм субсидии не существует. Даже семьи с похожими доходами могут получать разный объем помощи - из-за разницы в площади жилья, количестве жильцов или тарифах, действующих в конкретном регионе.

Как узнать предварительную сумму выплаты

Для предварительной оценки размера субсидии можно воспользоваться онлайн-калькуляторами или обратиться за консультацией в органы Пенсионного фонда. Окончательное решение о назначении и сумме принимают после анализа информации о доходах и имущественном положении заявителя.

Порядок назначения субсидий определяет Положение, утвержденное постановлением Кабинета Министров Украины №848. В нем прописаны условия, при которых помощь могут назначить или отказать.

В Пенсионном фонде советуют следить за актуальностью данных. Изменение места жительства, состава семьи или уровня доходов может повлиять как на право получения субсидии, так и на ее размер.

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