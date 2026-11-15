ПриватБанк запустил в Приват24 новый способ получать деньги по персональной ссылке через цифровые кошельки Apple Pay и Google Pay без комиссии.

Лимиты на переводы между картами ПриватБанка - не единственное изменение для клиентов. Банк запустил в Приват24 новый способ получать деньги по специальной ссылке через Apple Pay и Google Pay. Отправителю теперь не нужно вводить или копировать номер карты получателя.

Суть сервиса проста: клиент создает в Приват24 персональную ссылку для получения средств и отправляет ее другому человеку через любой мессенджер. Тот, кто переходит по ссылке, сразу видит карту и может перевести деньги через цифровой кошелек Apple Pay или Google Pay.

Самое важное для клиента - дополнительных комиссий за такие переводы банк не предусмотрел. Получатель просто получает сумму на карту, а плательщик не платит ничего сверх самой суммы перевода.

Еще одна возможность - пополнение собственной карты ПриватБанка с других банковских карт, добавленных в цифровой кошелек. Теперь не нужно вручную вводить реквизиты карты, с которой будут списываться средства: достаточно выбрать нужную карту в Apple Pay или Google Pay.

Как получить перевод по ссылке

Чтобы воспользоваться функцией, откройте приложение Приват24 и выберите карту, на которую хотите получить деньги. Затем перейдите в раздел «Данные карты» и нажмите опцию «Ссылка».

После этого нажмите «Скопировать ссылку» и отправьте ее отправителю через мессенджер. Он сможет осуществить перевод через Apple Pay или Google Pay.

Удобно, что одну и ту же ссылку можно использовать много раз - не нужно создавать новую для каждого следующего перевода.

Как пополнить собственную карту через цифровой кошелек

Если ваша карта добавлена в Apple Pay или Google Pay, пополнить ее стало проще. Откройте Приват24 и нажмите кнопку «Пополнить» в главном меню.

Введите сумму операции, выберите кнопку с логотипом Apple Pay или Google Pay, укажите нужную карту из кошелька и подтвердите платеж. Авторизация происходит через Face ID или другой способ, в том числе пароль.

Ранее Politeka сообщала, как украинцы могут экономить на денежных переводах.

Также Politeka писала, как изменятся лимиты на переводы в Украине.