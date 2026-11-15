Прогноз погоды на неделю в Днепропетровской области с 16 по 22 ноября обещает переменчивую погоду: днем столбики термометров достигнут +13°, а осадки будут идти четыре дня подряд.

На прошлой неделе область накрывали затяжные дожди, и по прогнозу синоптиков новая неделя, с 16 по 22 ноября, также принесет переменчивую погоду с частыми осадками.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, дневные температуры в течение недели будут колебаться от +4° до +13°, а ночные — от 0° до +9°.

В понедельник, 16 ноября, в Днепропетровской области будет малооблачно и без осадков: днем воздух прогреется до +7°, а ночью термометры покажут 0°.

Во вторник, 17 ноября, небо затянут облака с прояснениями, синоптики прогнозируют возможные осадки; днем температура удержится на отметке +7°, ночью — около 0°.

В среду, 18 ноября, облачно с прояснениями и возможными осадками; столбики термометров днем поднимутся до +12°, а ночью — до +6°.

В четверг, 19 ноября, ожидается самый теплый день недели: днем +13°, ночью +9°, облачно с прояснениями, возможны осадки.

В пятницу, 20 ноября, погода немного похолодает: днем +9°, ночью +5°, облачно с прояснениями, синоптики прогнозируют осадки.

В субботу, 21 ноября, облачность станет переменной, осадков не предвидится: днем +12°, ночью +5°.

В воскресенье, 22 ноября, столбики термометров опустятся до самой низкой отметки недели: днем всего +4°, ночью +4°, облачно с прояснениями, без осадков.

Таким образом, самым теплым днем недели станет четверг, 19 ноября, когда воздух прогреется до +13°, а самым прохладным — воскресенье, 22 ноября, с максимумом всего +4°. Перепад температур за неделю достигнет 9°. Осадки синоптики прогнозируют четыре дня — во вторник, среду, четверг и пятницу.

В дни с возможными осадками — во вторник, среду, четверг и пятницу — стоит брать с собой зонт и быть осторожными за рулем из-за скользкой дороги. Из-за ощутимого перепада температур жителям области, особенно пожилым людям, следует одеваться теплее, чтобы избежать переохлаждения.

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