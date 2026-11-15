Прогноз погоды на неделю в Киевской области с 16 по 22 ноября обещает дожди на протяжении пяти дней и дневную температуру от +3° до +11°. Самым теплым станет четверг, а самым холодным — воскресенье.

Предыдущий недельный прогноз погоды для Киевщины уже предупреждал о дождях, и новая неделя с 16 по 22 ноября также принесет жителям области осадки в пять из семи дней и заметные перепады температуры.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, дневная температура в течение недели будет колебаться от +3° до +11°, а ночная — от 0° до +6°.

В понедельник, 16 ноября, днем ожидается +6°, ночью — 0°. Небо будет облачным с прояснениями, осадков синоптики не прогнозируют.

Во вторник, 17 ноября, воздух прогреется до +7° днем, а ночью температура удержится на отметке +5°. Облачно, возможны осадки.

В среду, 18 ноября, дневная температура поднимется до +9°, ночная составит +6°. Небо облачное, синоптики прогнозируют осадки.

В четверг, 19 ноября, столбики термометров достигнут самой высокой отметки недели — +11° днем, ночью же похолодает до +5°. Облачность переменная, без осадков.

В пятницу, 20 ноября, днем удержится +11°, а ночью температура опустится до +4°. Облачно с прояснениями, возможны осадки.

В субботу, 21 ноября, дневная температура снизится до +7°, ночная же, наоборот, поднимется до +6°. Облачно с прояснениями, синоптики прогнозируют осадки.

В воскресенье, 22 ноября, неделя завершится самым холодным днем: днем всего +3°, ночью +1°. Возможны осадки.

Таким образом, самым теплым днем недели станет четверг, 19 ноября, с температурой +11°, а самым холодным — воскресенье, 22 ноября, когда воздух прогреется лишь до +3°. Перепад дневной температуры за неделю составит 8°. Осадки синоптики прогнозируют во вторник, среду, пятницу, субботу и воскресенье.

Из-за частых осадков и прохладной погоды стоит иметь при себе зонт и обувь с хорошим сцеплением, а водителям — быть особенно осторожными на дороге. Учитывая перепад температуры до 8°, пожилым людям и тем, кто имеет хронические заболевания, лучше одеваться теплее, особенно в выходные дни.

Ранее Politeka сообщала, синоптики предупредили о дождях: прогноз погоды на неделю в киевской области с 14 по 20 ноября.

Также Politeka сообщала, киевскую область накроют дожди и ночные заморозки: синоптики дали прогноз погоды на неделю с 13 по 19 ноября.

Как сообщала Politeka, киевскую область накроют дожди: синоптики дали прогноз погоды на неделю с 11 по 17 ноября.