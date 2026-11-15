Совет ЕС усложнил правила временной защиты для новых заявителей, однако в ряде стран военно-учетный документ при оформлении статуса до сих пор не требуют.

Запрет на выезд за границу в Украине касается мужчин призывного возраста, поэтому после изменения европейских правил они начали искать страны, где при оформлении временной защиты не требуют военно-учетный документ. В нескольких государствах такого требования до сих пор нет, хотя получить статус только по паспорту получается не везде.

Согласно решению Совета ЕС, принятому в июле 2026 года и обнародованному в начале августа, новые заявители теперь обязаны документально подтверждать легальность выезда из Украины или наличие законных оснований для освобождения от воинских обязанностей. Для украинцев, уже находящихся под защитой ЕС и продливших ее до 4 марта 2028 года, эти требования не применяются.

Где оформляют защиту без военного документа

В Аргентине гуманитарное разрешение на проживание для украинцев весной 2022 года выдавали сразу на три года. Теперь, по данным миграционной службы, его обычно дают на год с правом продления. Украинского военно-учетного документа в перечне нет, но разрешение не предоставляют автоматически только по паспорту.

На Великобританию европейские нововведения не распространяются. Основной канал - программа Homes for Ukraine: заявитель должен находиться за пределами страны и иметь спонсора, который обеспечит жильем минимум на полгода. Разрешение выдается сроком до 18 месяцев, а подача документов бесплатна. Home Office прежде всего требует подтвердить личность и украинское гражданство, лучше всего загранпаспортом.

В Канаде программа CUAET закрылась летом 2023 года, а анкеты на постоянное проживание для лиц с родственниками в стране не принимают с осени 2024 года. Тем, кто планирует переезд, доступны обычные миграционные пути, и в стандартных требованиях канадского министерства иммиграции пункта о военно-учетных документах нет.

В Турции граждане Украины с действительными документами могут находиться без визы до 90 дней. Упрощенной временной защиты там не дают - украинцы проходят общий процесс международной защиты. UNHCR советует иметь ID-карту, паспорт или другой проездной документ, отдельного требования предоставить военно-учетный документ нет.

В Северной Македонии европейские правила также не действуют. Временную защиту там ввели после 2022 года, хотя ею воспользовались немногие. Перемещенным украинцам также предлагали гуманитарное проживание с меньшим объемом прав. В открытых инструкциях требования о военно-учетном документе нет, но статус стоит уточнять на месте.

В Сербии официальную временную защиту ввели еще весной 2022 года, и правительство неоднократно ее продлевало. Перед поездкой стоит уточнить в Комиссариате по делам беженцев, принимают ли новые анкеты и распространяются ли льготы на тех, кто прибыл после 18 марта 2025 года.

Что с Соединенными Штатами

Под «защитой для украинцев» в США скрываются разные статусы. Программа Uniting for Ukraine (U4U), которая позволяла приезжать по гуманитарному паролю, в конце января 2025 года приостановила прием спонсорских форм. Статус TPS для граждан Украины действует до 19 октября 2026 года, но он рассчитан на тех, кто уже находится в стране, и не дает автоматического права на грин-карту.

Дополнительные трудности создают соцпомощь, зависящая от статуса и даты въезда, и медицина: единой общенациональной бесплатной системы для мигрантов нет, а Medicaid зависит от дохода, статуса и правил штата. Правила быстро меняются, поэтому инструкции, актуальные несколько месяцев назад, могут утратить силу.

Какие документы готовить перед поездкой

В большинстве перечисленных стран главное, что просят подтвердить, - это личность и украинское гражданство. Чаще всего для этого достаточно загранпаспорта, а в Турции сгодится еще и ID-карта или другой проездной документ.

Перед переездом советуем проверять актуальные требования на официальном сайте миграционной службы конкретной страны или непосредственно в ее посольстве, ведь правила меняются быстро. Если планируете воспользоваться именно программой Homes for Ukraine в Британии, заранее найдите спонсора, который согласится обеспечить жилье минимум на шесть месяцев.

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