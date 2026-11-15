Безопасность детей в Украине требует от родителей постоянного внимания, особенно когда речь идет о незнакомцах на улице. ГСЧС Украины советует заранее объяснять детям, как вести себя с незнакомцами, кому можно доверять и куда идти, если возникла опасность.

Незнакомый человек говорит ребенку: «Меня прислала твоя мама». Называет ее имя, предлагает проводить домой или просит помочь найти собаку. Ребенок должен знать ответ еще до того, как окажется в такой ситуации: не идти никуда без разрешения родителей, держать дистанцию и обращаться за помощью, если взрослый настаивает.

Особенно полезно не ограничиваться словами «будь осторожным», а разобрать с ребенком конкретные ситуации. Вот пять правил, которые можно потренировать дома.

Правило купальника: твое тело принадлежит тебе

Части тела, которые закрывает нижнее белье или купальник, являются приватными. Никто не должен просить ребенка показать их, трогать без надлежащей причины или требовать, чтобы он трогал такие части тела другого человека.

Это правило касается не только незнакомцев. Ребенок имеет право отказаться от объятий, поцелуев и других прикосновений, которые ему неприятны, даже если речь идет о родственнике или хорошо знакомом человеке. Британская организация защиты детей NSPCC в программе Talk PANTS рекомендует научить детей простым фразам: «Это мое тело», «Нет, мне это неприятно», «Я расскажу об этом маме или папе».

Объясните также разницу между приятным сюрпризом и пугающей тайной. Если кто-то просит скрывать неприятные прикосновения или угрожает наказанием за рассказ - об этом можно и нужно сказать взрослому, которому ребенок доверяет.

Три шага назад: не приближаться к чужой машине

Взрослый останавливает автомобиль у тротуара и спрашивает: «Можешь показать дорогу?» Или показывает игрушку, конфету или фотографию щенка. Ребенку не нужно подходить ближе, чтобы ответить вежливо. Можно отойти на несколько шагов, сказать «Нет» и продолжить движение в безопасном направлении.

Правило трех шагов - простой способ запомнить, что с незнакомым человеком лучше сохранять дистанцию. Объясните ребенку: не подходить к окну чужого автомобиля, не садиться в машину без предварительной договоренности с родителями, не идти искать животное или показывать дорогу по просьбе незнакомца. Ребенок не обязан объяснять отказ. Достаточно сказать: «Нет, я не могу. Спросите взрослых».

Громко сказать: «Я не знаю этого человека!»

Если кто-то пытается схватить ребенка за руку, насильно увести его или посадить в автомобиль, главная задача - привлечь внимание других людей и вырваться в безопасное место. Полиция рекомендует детям в опасной ситуации громко звать на помощь.

Полезно заранее потренировать конкретные фразы: «Помогите! Я не знаю этого человека!», «Отпустите меня!», «Вызовите полицию!». Если рядом есть магазин, аптека, охранник или полицейский, ребенок может обратиться туда и прямо сказать, что ему угрожает опасность. Отрабатывайте эти слова без запугивания - можно сделать это в форме короткой игры дома.

Секретное слово семьи

Человек, который знает имя ребенка и его родителей, не обязательно имеет право забирать его из школы или с площадки. Для дополнительной защиты семья может договориться о кодовом слове. Его будут знать родители, ребенок и при необходимости конкретный взрослый, которому действительно поручили его забрать.

Например, если незнакомец говорит: «Мама задерживается, поэтому я отвезу тебя домой», ребенок может спросить пароль. Если ответа нет или человек начинает спешить и настаивать, следует обратиться к учителю, охраннику или другому ответственному взрослому. Пароль не должен быть именем ребенка, датой рождения или названием домашнего животного, которые легко узнать.

Знакомый маршрут и место встречи

Перед тем как разрешить ребенку самостоятельно ходить в школу, кружок или к друзьям, вместе пройдите этот путь. Покажите, где можно обратиться за помощью, какие места лучше обходить стороной и где находятся ближайшие укрытия. Договоритесь, что об изменении маршрута ребенок сначала сообщает родителям.

Отдельный план нужен на случай воздушной тревоги. ЮНИСЕФ совместно с ГСЧС и Министерством образования рекомендуют родителям заранее обсуждать с детьми порядок эвакуации и действия в укрытии.

Как научить ребенка правилам безопасности без страха

Вместо длинной лекции попробуйте несколько коротких домашних упражнений. Пусть ребенок сам скажет, что будет делать в трех ситуациях:

«Помоги найти собаку» - незнакомый человек зовет за гаражи или к автомобилю. Ребенок отказывается, отходит и сообщает взрослым.

«Мама попросила тебя забрать» - в школу приходит человек, о котором ребенка не предупреждали. Он остается с учителем, пока информацию не подтвердят родители.

«Я потерялся» - ребенок не видит родителей в магазине. Он обращается к работнику магазина или охране и просит помочь позвонить родным.

Ребенок также должен знать, что может рассказать родителям о любой подозрительной или неприятной ситуации без страха наказания, даже если сначала сделал что-то неосторожно. Объясните ребенку так: взрослый не должен просить помощи у ребенка, для этого есть другие взрослые.

Что делать родителям, если ребенок пропал

Если ребенок не вернулся в условленное время, не отвечает на звонки, а его местонахождение неизвестно, позвоните друзьям, учителям или другим людям, с которыми он мог находиться. Если есть основания волноваться, немедленно звоните по номеру 102 или 112. Ждать сутки или несколько дней не нужно - полиция должна безотлагательно принять заявление об исчезновении ребенка.

Для правоохранителей подготовьте свежую фотографию, описание одежды, особые приметы, время и место последнего контакта, а также информацию о возможном маршруте ребенка.