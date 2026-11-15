«Укрнафта» снизила цены на дизель, а UPG подорожала автогаз. Показываем актуальные цены крупных сетей АЗС на 15 ноября.

Цены на топливо в Украине снова пошли вниз - 15 ноября государственная сеть «Укрнафта» подешевела дизель сразу на гривню за литр.

А вот сеть UPG, наоборот, подняла ценник на автогаз. Остальные операторы - OKKO, WOG и SOCAR - в воскресенье сохранили стоимость всех видов топлива без изменений.

Сколько стоит топливо 15 ноября

«Укрнафта» на этой неделе последовательно снижает цены на дизель. В воскресенье сеть сбросила по 1,00 грн/л на обе марки дизельного топлива: стандартное ДП подешевело до 101,90 грн/л, а ДП Energy - до 103,90 грн/л.

Автогаз в сети UPG, наоборот, прибавил +1,00 грн/л и теперь стоит 61,90 грн/л. Из-за этого UPG потеряла статус самой дешевой сети по сжиженному газу на рынке.

В сети KLO ценники не изменились. Бензин А-95 там продают по 84,90 грн/л, А-95+ - по 92,60 грн/л. Обычный дизель стоит 103,90 грн/л, премиальный - 107,90 грн/л. А-100 держится на уровне 101,90 грн/л, А-92 - 83,50 грн/л, а автогаз - 62,90 грн/л.

Почему топливо дешевеет

Украинский топливный рынок начал реагировать на удешевление бензина в оптовом сегменте: закупочная цена упала сразу на 10 грн за литр.

Директор консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн предположил, что при сохранении нынешних закупочных цен в течение двух-трех недель бензин на АЗС может подешеветь до 80 грн за литр и даже ниже.

В то же время эксперт обратил внимание на противоречивые факторы спроса и предложения, которые могут повлиять на дальнейшую динамику. Стоимость топлива зависит не только от котировок нефти, но и от ситуации на европейских нефтеперерабатывающих заводах, логистики и валютного курса.

Что говорит статистика

Колебания цен на топливо отражаются на общей стоимости жизни. В октябре годовая инфляция ускорилась до 11%, а топливо и масла за год подорожали на 53,9%.

Этот рост ощущают не только водители: более дорогие перевозки влияют на себестоимость товаров и услуг в стране, поэтому любое удешевление топлива положительно сказывается и на потребительских ценах.

Ранее Politeka сообщала, цены на бензин и дизель снизились: сколько стоит топливо на АЗС.

Также Politeka сообщала, цены на топливо в Украине: бензин дорожает до 96 грн, дизель достиг 110 грн.