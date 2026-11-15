Арендодатели в Украине все чаще отказывают украинцам в аренде квартир, и причина в большинстве случаев одна. Рассказываем, чего хотят владельцы и на что смотреть в договоре, чтобы не потерять деньги.

Аренда квартиры в Украине по состоянию на начало ноября 2026 года снова подорожала, а владельцы жилья стали заметно требовательнее. Как рассказало OBOZ.UA, украинцам все чаще отказывают в аренде, и причина в большинстве случаев одна и та же.

Чаще всего арендодатели отказывают тем, кто не может подтвердить свой доход. Владелец хочет быть уверен, что жилец будет платить каждый месяц, поэтому просит справку о зарплате, выписку из банковского счета или копию трудового договора.

Вторая распространенная причина отказа - предоплата. Многие владельцы хотят сразу получить деньги за два-три месяца вперед плюс залог, который обычно равен одной месячной плате. Тем, у кого такой суммы на руках нет, просто отказывают в пользу другого кандидата.

Например, однокомнатная квартира в Киеве сейчас стоит в среднем около 15 000 гривен в месяц, поэтому на старте можно отдать 45 000-60 000 гривен: залог плюс оплата за два-три месяца вперед. Во Львове «однушку» в основном сдают за 12 000-14 000 гривен, а в Днепре - за 8 000-10 000 гривен.

Отказывают также из-за животных, маленьких детей или нежелания официально регистрировать жильца. В больших городах спрос на аренду высокий, поэтому владельцы выбирают среди нескольких желающих и могут себе это позволить.

Что проверить в договоре аренды

Прежде чем отдавать деньги, внимательно прочитайте договор. Жилищную аренду в Украине регулирует глава 59 Гражданского кодекса Украины «Наем (аренда) жилья» (статьи 810-826), поэтому письменное соглашение - это не формальность. Не соглашайтесь на аренду «на словах» - только письменный договор защищает обе стороны.

Размер ежемесячной платы, дата платежа и входит ли сюда коммуналка.

Сумма залога и условия его возврата, когда вы съезжаете.

Срок аренды и за сколько дней предупреждать о выезде или расторжении.

Кто отвечает за ремонт и бытовую технику.

Разрешает ли договор регистрацию места жительства и проживание с животными.

Залог лучше переводить на карту с назначением платежа или фиксировать письменной распиской. Так будет легче доказать, сколько именно денег вы передали владельцу, если позже возникнет спор.

Ранее Politeka сообщала, сколько владельцев в Украине пускают жильцов с животными.

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