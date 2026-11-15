Аренда квартиры в Украине по состоянию на начало ноября 2026 года снова подорожала, а владельцы жилья стали заметно требовательнее. Как рассказало OBOZ.UA, украинцам все чаще отказывают в аренде, и причина в большинстве случаев одна и та же.
Чаще всего арендодатели отказывают тем, кто не может подтвердить свой доход. Владелец хочет быть уверен, что жилец будет платить каждый месяц, поэтому просит справку о зарплате, выписку из банковского счета или копию трудового договора.
Вторая распространенная причина отказа - предоплата. Многие владельцы хотят сразу получить деньги за два-три месяца вперед плюс залог, который обычно равен одной месячной плате. Тем, у кого такой суммы на руках нет, просто отказывают в пользу другого кандидата.
Например, однокомнатная квартира в Киеве сейчас стоит в среднем около 15 000 гривен в месяц, поэтому на старте можно отдать 45 000-60 000 гривен: залог плюс оплата за два-три месяца вперед. Во Львове «однушку» в основном сдают за 12 000-14 000 гривен, а в Днепре - за 8 000-10 000 гривен.
Отказывают также из-за животных, маленьких детей или нежелания официально регистрировать жильца. В больших городах спрос на аренду высокий, поэтому владельцы выбирают среди нескольких желающих и могут себе это позволить.
Что проверить в договоре аренды
Прежде чем отдавать деньги, внимательно прочитайте договор. Жилищную аренду в Украине регулирует глава 59 Гражданского кодекса Украины «Наем (аренда) жилья» (статьи 810-826), поэтому письменное соглашение - это не формальность. Не соглашайтесь на аренду «на словах» - только письменный договор защищает обе стороны.
- Размер ежемесячной платы, дата платежа и входит ли сюда коммуналка.
- Сумма залога и условия его возврата, когда вы съезжаете.
- Срок аренды и за сколько дней предупреждать о выезде или расторжении.
- Кто отвечает за ремонт и бытовую технику.
- Разрешает ли договор регистрацию места жительства и проживание с животными.
Залог лучше переводить на карту с назначением платежа или фиксировать письменной распиской. Так будет легче доказать, сколько именно денег вы передали владельцу, если позже возникнет спор.
Ранее Politeka сообщала, сколько владельцев в Украине пускают жильцов с животными.
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