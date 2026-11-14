Минагрополитики готовит новую модель бронирования от мобилизации для аграриев. Вместо единого лимита в 50% работников предприятий хотят оценивать, насколько критична конкретная профессия для работы.

О новой модели рассказал министр Тарас Высоцкий, сообщает borg.expert. Он объяснил, что действующий процентный подход не всегда позволяет учесть реальные кадровые потребности аграрного производства.

По новой концепции определяющим критерием станет не общая численность персонала, а потребность сохранить конкретных специалистов. Предприятие сможет забронировать больше или меньше людей в зависимости от того, насколько важны их функции.

Если отдельные специальности имеют критическое значение, предприятие потенциально сможет забронировать более 50% военнообязанного персонала. Для других предприятий доля может быть меньше.

Разработку модели планируют завершить до конца 2026 года. В начале 2027-го предложения должны вынести на обсуждение с правительством и военным руководством.

Что это значит для аграриев сейчас

Пока речь идет об инициативе на стадии подготовки. Действующие правила бронирования работников аграрного сектора остаются неизменными, и новый подход не дает автоматического права бронировать сверх нынешних ограничений.

Конкретные критерии оценки профессий, порядок подтверждения их критичности и возможные новые ограничения пока не обнародовали. Внедрение будет зависеть от консультаций с правительством и военными и соответствующих нормативных решений.

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