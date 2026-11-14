Сделать запас продуктов можно без больших затрат, если действовать по простому методу. Он помогает сэкономить деньги и всегда иметь дома необходимый минимум еды.

Как экономить на продуктах в Украине - вопрос, который волнует многие семьи, особенно когда цены в магазинах постоянно растут. Сделать запас еды без больших затрат вполне реально, если действовать по простому методу.

Суть метода проста: покупать продукты длительного хранения небольшими партиями, но регулярно, когда на них действует скидка или акция. Так вы постепенно формируете запас, не тратя сразу большую сумму денег.

Какие продукты стоит закупать впрок

Лучше всего хранятся крупы, макароны, мука, сахар, соль, масло и консервы. Эти продукты не портятся месяцами, а иногда и годами, поэтому их можно смело покупать впрок.

Отдельно стоит обратить внимание на замороженные овощи и фрукты. Они дешевле свежих в несезон и сохраняют большинство полезных веществ. Также выгодно покупать мясо и рыбу, когда на них скидка, и сразу замораживать.

Как правильно хранить запас

Крупы и муку лучше пересыпать в стеклянные банки или герметичные контейнеры, чтобы в них не заводились вредители. Хранить такие запасы нужно в сухом, темном и прохладном месте.

Консервы можно держать на полках в кладовой, но стоит следить за сроком годности. Самые старые банки ставьте вперед, чтобы использовать их первыми.

Как сэкономить еще больше

Составляйте список покупок перед походом в магазин и не отходите от него. Покупайте продукты собственных торговых марок сетей - они часто на 20-30% дешевле брендовых аналогов при том же качестве.

Следите за акциями в приложениях супермаркетов и пользуйтесь кешбэком. Также выгодно покупать продукты оптом на рынках или в оптовых магазинах, особенно крупы, сахар и масло.

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