Ветераны со статусом УБД могут полностью вернуть деньги, потраченные на автогражданку. Страховая компания дает скидку 50%, а остаток уплаченной суммы компенсирует государство через приложение «Дія».

Помощь ветеранам в Украине через «Дію» становится все удобнее. Участники боевых действий теперь могут вернуть полную стоимость обязательной автогражданки - государство компенсирует ту часть, которую ветеран оплатил из собственного кармана.

Схема состоит из двух частей. Страховая компания предоставляет предусмотренную законом скидку 50%, а государство возвращает остаток, который человек заплатил самостоятельно. Например, если до льготы полис стоит 4 000 грн, ветеран платит 2 000 грн. После одобрения заявления государство возвращает эти 2 000 грн - то есть собственные расходы на полис возмещаются полностью.

Кто может получить компенсацию

Механизм определен постановлением Кабмина №1091 от 22 августа 2025 года. По разъяснению Минветеранов, для подачи заявления нужно иметь статус участника боевых действий или лица с инвалидностью вследствие войны и соответствующее удостоверение в «Дії». Также необходимо достичь 18 лет и иметь верифицированный налоговый номер (РНОКПП).

Автогражданку следует оформить именно с ветеранской льготой, а заявление подать, пока договор еще действует. Программа охватывает льготные договоры, заключенные с 1 января 2025 года до 31 декабря года, следующего после завершения военного положения. То есть если военное положение отменят в 2027 году, компенсация будет действовать для договоров, заключенных до 31 декабря 2028 года.

Требования к автомобилю

Компенсацию предоставляют по одному транспортному средству, принадлежащему заявителю. Объем двигателя внутреннего сгорания не может превышать 2 500 см³, а мощность электродвигателя - 100 кВт. Машину запрещено использовать для предпринимательской деятельности или перевозки пассажиров и грузов.

Как оформить льготный полис

Перед оплатой сообщите страховщику, что хотите воспользоваться льготой как УБД или лицо с инвалидностью вследствие войны. Подготовьте паспорт, удостоверение о статусе и свидетельство о регистрации автомобиля.

Проверьте, правильно ли указаны налоговый номер, VIN автомобиля и категория льготы. Полис, купленный по полной цене без ветеранской льготы, права на компенсацию не дает. Если сервис продажи не поддерживает льготное оформление, обратитесь напрямую в страховую компанию.

Как подать заявление через «Дію»

Обновите приложение «Дія» и авторизуйтесь.

Откройте «Сервисы» → «Ветеран PRO».

Выберите «Компенсация автогражданки».

Проверьте льготный договор, который подтянется из системы.

Выберите Дія.Картку для зачисления средств или откройте ее в банке-партнере.

Завершите подачу заявления и дождитесь результата.

Данные проверяются через государственные реестры и базу Моторного (транспортного) страхового бюро Украины (МТСБУ). После обработки заявления компенсацию перечислят на выбранный счет.

Что делать, если полис не отображается

Проверьте срок действия договора и правильность внесенных данных. Если ошибка касается полиса или категории льготы, обратитесь к страховщику, чтобы он уточнил информацию в базе МТСБУ.

Если система не подтверждает владение автомобилем или его характеристики, обратитесь в поддержку «Дії» или сервисный центр МВД. После исправления данных заявление можно подать повторно.

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