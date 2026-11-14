В воскресенье, 15 ноября, погода в Украине станет суше, но ночное похолодание усилится: в западных областях ожидают морозы до -5°, на севере - до -4°.

Ночные морозы и туманы возвращаются в Украину - в воскресенье, 15 ноября, циклон окончательно уступит место антициклону, поэтому дожди прекратятся, однако ночью в отдельных областях столбики термометров опустятся до -5 градусов. Днем еще будет плюсовая температура.

Об изменении погоды сообщает Meteoprog. По прогнозу синоптиков, в воскресенье атмосферное давление вырастет, ветер ослабеет, а облачность уменьшится. После дождливой и ветреной субботы в большинстве регионов станет спокойнее.

Морозы до -5°: где холоднее всего

Самое ощутимое похолодание придется на западные области. Там ночью температура опустится до 0...-5 градусов, днем воздух прогреется до +3...+8. Осадков не будет, однако ночью и утром местами возможен туман.

На севере Украины ночь ожидается холодной: от -4 до +1 градуса. Днем столбики термометров поднимутся до +3...+8.

В центральных областях воскресенье будет сухим и преимущественно малооблачным. Ночью температура будет колебаться в пределах -3...+2, днем - от +4 до +9 градусов.

Юг и восток: теплее, но без дождей

На юге прогнозируют солнечную погоду без осадков. Ночью будет -2...+3, а днем воздух прогреется до +5...+10 градусов.

В восточных регионах ожидается переменная облачность, дождей не прогнозируют. Ночью термометры покажут от -2 до +3, днем - от +2 до +7 градусов.

Вместе с прояснениями придет ночное похолодание, а ночью и утром возможно образование туманов. Водителям стоит быть осторожными на дорогах, особенно на западе и севере, где мороз сильнее всего.

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