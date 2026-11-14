Россия продолжает атаковать предприятия агропродовольственного сектора Украины, но оснований ожидать критического дефицита продовольствия пока нет. Об этом заявил министр аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий.

Дефицит продуктов в Украине пока не прогнозируется, несмотря на новую волну российских атак на агропродовольственный сектор. Об этом на встрече с журналистами заявил министр аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий, сообщает Dilo.

На этой неделе российские войска начали новую волну ударов по предприятиям аграрного производства. Под угрозой находятся объекты разных направлений сектора, в частности производители пищевой продукции.

Почему дефицита не ожидают

Производство продуктов питания достаточно диверсифицировано географически. Предприятия разного масштаба работают почти во всех регионах страны, поэтому даже точечные повреждения не способны полностью остановить выпуск продовольствия.

В то же время оценить масштабы нанесенного ущерба сейчас невозможно. В Минагрополитики прорабатывают разные сценарии реагирования и меры, которые помогут минимизировать последствия российских ударов.

Как планируют обезопасить хранение продукции

Одним из ключевых направлений реагирования станет развитие децентрализованных мощностей для хранения агропродукции. Планируется привлекать международную помощь, чтобы обеспечить прифронтовые территории временными средствами хранения.

Кроме того, предусмотрено использование средств Всемирного банка для компенсации до 80% стоимости приобретенного оборудования и средств для хранения агропродукции. Это должно помочь производителям быстрее восстановить логистику после ударов.

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