Графики отключения света в Запорожье на неделю с 9 по 15 ноября уже опубликованы - без электроэнергии в рабочие часы останется ряд улиц города. Все отключения плановые, они связаны с ремонтом электрооборудования.

Графики отключения света в Запорожье на этой неделе уже известны - свет будут выключать в разных районах города в рабочие часы. Причина не аварийная, а плановый ремонт электрооборудования. Как сообщает сайт «Запорожьеоблэнерго», графики отключения света в Запорожье на неделю с 9 по 15 ноября расписаны по дням и часам.

9 ноября: две волны отключений

В понедельник первая волна продлится с 09:00 до 17:00. Без света останутся улицы Авалиани, Алмазная, Вагонная, Вокзальная, Каховская, Культурная, Литейная, Мечникова, Международная, Независимой Украины, Промышленная, Степная, Физкультурная, проспекты Моторостроителей и Соборный, шоссе Южное и Северное.

Вторая волна - с 10:00 до 17:00. Она затронет улицы 8 Марта, Айвазовского, Виноградная, Заозерная, Зерновая, Котляревского, Александровская, Панаса Мирного, Прогрессивная, Тиражная и переулки Бердянский, Зерновой, Прямой, Рыбацкий.

10 ноября: с 09:00 до 17:00

Во вторник отключения продлятся с 09:00 до 17:00. В списке - бульвар Шевченко, улицы Алюминиевая, Баррикадная, Веселая, Воли, Железнодорожная, Индустриальная, Космическая, Нагорная, Независимой Украины, Садовая, Саксаганского, Тополиная, Троллейбусная, Университетская и шоссе Южное.

11 ноября: самый длинный перерыв - 14 часов

Среда будет самой сложной: первая волна продлится с 06:00 до 20:00, то есть 14 часов подряд. Без электроэнергии останутся улицы Аэродромная, Азовская, Академика Амосова, Батарейная, Благовещенская, Вагонная, Вокзальная, Киевская, Космическая, Александровская, Покровская, Полевая, Почтовая, Танкистов, Черноморская, Ореховая Бухта и проспект Соборный.

Вторая волна 11 ноября - с 09:00 до 17:00. Она затронет улицы Батарейная, Героев полка «Азов», Дальняя, Дачная, Закарпатская, Круговая, Легендарная, Александровская, Покровская, Теплостроительная, Троллейбусная, Фабричная, Яровая, проспекты Моторостроителей и Соборный и шоссе Южное.

12 ноября: две части города

В четверг первая волна будет действовать с 09:00 до 17:00. Без света останутся улицы Авиационная, Баррикадная, Эстонская, Культурная, Леонида Каденюка, Магдебургская, Парашютная, Садовая, Степная, Таврическая и проспект Моторостроителей.

Вторая волна - с 10:00 до 17:00 на острове Хортица. Без света будут улицы Дом отдыха, Лесничество, Набережная, Научный городок и Сечь.

Ранее Politeka сообщала, что 25 октября электроэнергию в Запорожье выключали на 12 часов.

Также Politeka сообщала о графиках отключения света в Запорожье на 4 ноября, когда энергетики назвали адреса и часы.