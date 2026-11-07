Пенсионеры в Украине в ноябре имеют право на ряд государственных гарантий - от бесплатного проезда до скидок на коммуналку и возрастных доплат. Рассказываем, какая именно поддержка предусмотрена и кому она полагается.

Льготы для пенсионеров в Украине в ноябре охватывают сразу несколько сфер жизни: скидки на коммунальные услуги, бесплатный проезд в муниципальном транспорте, освобождение от ряда налогов и автоматические доплаты по возрасту. Рассказываем, на какую именно поддержку может рассчитывать человек с пенсионным удостоверением.

Большинство льгот применяются автоматически, однако часть из них зависит от статуса человека и даже уровня дохода семьи. Самая ценная для читателя деталь - кому предоставляют максимальную 100-процентную скидку, а кому лишь частичную - скрыта в условиях, которые мы разобрали ниже.

Кто освобожден от уплаты налогов

Пенсионеры освобождаются от уплаты единого социального взноса за себя, если ведут предпринимательскую деятельность. В то же время добровольная уплата не отменена, поэтому выполнение налогового обязательства осталось на усмотрение самого ФОПа.

Также в ноябре не придется платить земельный налог, если площадь участка в собственности не превышает установленный норматив. В 2026 году действуют такие ограничения: для города - до 0,10 гектара, для поселка - до 0,15 гектара, для села - до 0,25 гектара. Отдельно предусмотрены лимиты в зависимости от целевого назначения: под дачное строительство - до 0,10 га, под индивидуальный гараж - до 0,01 га, для садоводства - не более 0,12 га.

Бесплатный проезд в транспорте

Пенсионеры не покупают билеты на проезд в пригородных электричках, троллейбусах, трамваях и городских автобусах на муниципальных маршрутах. Это предусмотрено постановлением Кабинета Министров "О бесплатном проезде пенсионеров в общественном транспорте".

В то же время льгота не распространяется на такси, поезда дальнего следования - плацкартные вагоны, купе, спальные вагоны, скоростные "Интерсити" - и междугородние автобусы. Это стоит учитывать при планировании поездки.

Скидки на коммунальные услуги

Наличие определенного статуса гарантирует снижение расходов на электроэнергию, газ и водоснабжение. В ноябре действуют такие скидки на коммуналку для пенсионеров:

100% - для лиц с особыми заслугами перед Родиной, людей с инвалидностью вследствие войны, бывших педагогических, медицинских, фармацевтических работников и библиотекарей в сельской местности;

75% - для участников боевых действий;

50% - для участников войны и членов семей погибших защитников.

Для других категорий скидки утверждаются только при соблюдении установленного лимита дохода. В 2026 году среднемесячный совокупный доход семьи за последние полгода не должен превышать 4 660 грн на одного человека. В частности детям войны гарантируют 25% компенсации оплаты коммунальных услуг.

Возрастные доплаты к пенсии

После достижения определенного возраста пенсионерам повышают ежемесячное денежное обеспечение. В 70 лет сумма увеличивается на 300 грн, в 75 лет - на 456 грн, в 80 лет - на 570 грн.

При этом общий размер пенсии не может превышать 10 340,35 грн, иначе надбавку не утвердят. Отдельно обращаться в Пенсионный фонд не нужно - суммы пересчитываются автоматически.

Что делать, чтобы не потерять выплаты

Закон обязывает получателей пенсий своевременно уведомлять контролирующий орган об изменении персональных данных или социального статуса. Если этого не сделать, возможен перерасчет финансового обеспечения с требованием вернуть излишне выплаченные средства. Поэтому при смене прописки, состава семьи или получении нового статуса стоит сразу обратиться в Пенсионный фонд.

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