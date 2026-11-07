Льготы и выплаты для людей с инвалидностью в Украине теперь зависят от обновленных правил: Кабмин принял постановление №1359, которое меняет порядок установления и продления инвалидности. Больше всего изменений касается бессрочного статуса, непрерывности статуса и новых сроков повторного оценивания.

Новые нормы вступили в силу в октябре 2026 года. Как сообщили в Министерстве здравоохранения и пишет издание ПравдаТУТ, документ уточняет, как экспертные команды устанавливают группу инвалидности, переводят статус в бессрочный и что делать, если срок уже истек, а решения еще нет.

Бессрочный статус: кому дадут без повторных переосвидетельствований

Людям, которым впервые устанавливают I группу, статус назначают на срок от одного до пяти лет или бессрочно - в зависимости от результатов оценивания функционирования. При повторном оценивании инвалидность могут установить не только на один-три года, но и бессрочно, если для этого есть основания.

Бессрочно статус присваивают при необратимых нарушениях функций организма, которые не поддаются коррекции после всех возможных методов терапии и реабилитации или если лечение прогнозируемо будет безрезультатным. Обновленный перечень анатомических дефектов и заболеваний, при которых инвалидность устанавливают без срока повторного оценивания, теперь содержит 97 позиций с уточненными критериями.

Отдельный бессрочный статус предусмотрен для людей, достигших пенсионного возраста на льготных условиях - например, за работу на тяжелых или опасных работах согласно статье 114 закона об общеобязательном государственном пенсионном страховании.

Закрыли разрыв между сроками статуса

Раньше люди, чей срок инвалидности завершался, а повторное оценивание назначали позже, на несколько месяцев выпадали из статуса. Например, если инвалидность устанавливали до конца сентября, а пересмотр назначали на декабрь, возникал разрыв в два месяца. Теперь предыдущий срок считается продленным до даты нового решения.

Когда решение об изменении или отмене группы приняли уже после даты, до которой инвалидность была установлена, статус остается непрерывным. Это касается и степени утраты профессиональной трудоспособности: датой установления считается первое число месяца после месяца повторного оценивания.

Что еще изменилось

Введен единый справочник сопоставления решений военно-врачебных комиссий с причинами инвалидности, а в решении экспертной команды теперь будут фиксировать формулировку ВВК о причинной связи заболевания или травмы.

Разрешено одновременно фиксировать две причины инвалидности - в частности, инвалидность с детства и заболевание, связанное с лишением личной свободы вследствие вооруженной агрессии против Украины. Эта норма вступит в силу через месяц после опубликования постановления.

Расширено заочное оценивание: его будут проводить, в частности, при отдельных видах ампутаций, врожденном отсутствии конечностей и тяжелых нарушениях интеллектуального развития. Оценивание по месту пребывания или лечения предусмотрено для военнослужащих, полицейских и участников боевых действий, находящихся на длительном стационарном лечении, а также для людей на территориях боевых действий или временно оккупированных территориях.

Продление временной нетрудоспособности свыше 120 дней теперь решает лечащий врач без направления на оценивание. Кроме того: на оценивание допускают переводчика жестового языка или одного сопровождающего, исправить описки или арифметические ошибки в решении можно в течение года вместо 40 дней, а аудиозапись оценивания будут хранить 6 месяцев.

Как обжаловать решение экспертной команды

Жалобу на решение экспертной команды подают в Центр оценивания функционального состояния лица. Центр рассматривает ее в форме, которую выберет заявитель: очно, заочно или с использованием средств телемедицины. Изменить выбранную форму могут только тогда, когда нужна дополнительная информация от заявителя или личный осмотр. Если желаемая форма не указана, ее определяют по установленным критериям.

Для детей с инвалидностью от пяти лет с нарушениями опорно-двигательного аппарата экспертные команды теперь могут определять медицинские показания для обеспечения автомобилем, в том числе через телемедицину.

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