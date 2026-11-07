Верховный Суд разъяснил, что государственный исполнитель не вправе самостоятельно устанавливать сумму долга, которой нет в исполнительном листе или в резолютивной части судебного решения. Расчет взыскателя такого основания не дает.

Долги за коммуналку и другие задолженности взыскивают только в пределах исполнительного документа - Верховный Суд Украины зафиксировал новую позицию по делу, которое напрямую касается каждого, с кого принудительно взыскивают деньги.

Речь шла о том, может ли государственный исполнитель самостоятельно определять сумму долга, которой нет в исполнительном листе. В конкретной ситуации исполнитель указал цифру, которой не было ни в резолютивной части судебного решения, ни в самом исполнительном листе - фактически дописал долг вместо суда.

Как сообщает ЮРЛИГА (ЛИГА:ЗАКОН), дело № 953/16679/20 рассмотрел Кассационный гражданский суд в составе Верховного Суда, вторая судебная палата. Постановление принято 9 сентября 2026 года. Судьи решали вопрос о пределах полномочий исполнителя и о возможности использования расчетов взыскателя для определения суммы.

Суды предыдущих инстанций такие действия исполнителя признавали правомерными. Их позиция сводилась к тому, что исполнитель якобы не обязан проверять достоверность сведений, указанных в заявлении о принудительном исполнении решения суда.

Верховный Суд с таким подходом не согласился. Судьи подчеркнули: полномочия государственного исполнителя ограничены содержанием исполнительного документа. Следовательно, расчет взыскателя не дает исполнителю права самостоятельно устанавливать сумму долга.

Суд применил вывод, ранее сформулированный Объединенной палатой Кассационного гражданского суда Верховного Суда, и от него не отступил. Предыдущие судебные решения отменены, а дело направлено на новое рассмотрение.

Что это значит для должника

На практике это означает: если вам выставили сумму, которой нет в исполнительном листе или в решении суда, такое постановление можно и нужно обжаловать. Исполнитель не вправе сам начислять проценты, пеню или другие дополнительные суммы, если их не зафиксировал суд в документе.

Как защититься, если сумму завысили

Прежде всего сверьте цифру в постановлении об открытии исполнительного производства с тем, что написано в исполнительном листе и в решении суда. Если суммы разные, должник вправе подать жалобу на действия государственного исполнителя.

Жалобу подают начальнику отдела государственной исполнительной службы, которому непосредственно подчинен исполнитель.

Или сразу в суд по месту нахождения исполнительного производства.

Срок для обжалования составляет 10 рабочих дней со дня, когда вам стало известно о нарушении.

Пока жалобу рассматривают, сохраните копии исполнительного листа и постановления исполнителя - именно эти документы станут главным доказательством расхождения в сумме.

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