В приложении Резерв+ можно быстро уточнить персональные данные без визита в ТЦК. Рассказываем, какую информацию нужно проверить и обновить, что означает статус в учете и как снять отметку о розыске.

Воинский учет в Украине теперь можно обновлять онлайн через приложение Резерв+. Это самый быстрый способ привести свои военно-учетные данные в порядок, не стоя в очереди в территориальный центр комплектования. Главное - знать, какие именно поля нужно проверить и как исправить ошибку.

Приложение Резерв+ стало единым окном, где военнообязанный может увидеть свой статус, отсрочку, бронирование и даже наличие розыска. Но если данные устарели, в документе могут появиться проблемы, которые затем обернутся штрафом или неприятностями во время проверки документов.

Какие данные нужно обновлять

Первое, на что советуют обратить внимание, - это правильность фамилии, имени и отчества, даты рождения и регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП). Расхождения между данными в Резерв+ и паспортом или ID-картой являются самой частой причиной того, что документ не считается действительным.

Кроме персональных данных, важно актуализировать сведения о месте жительства, семейном положении, наличии детей, а также образовании и профессии. Именно эти поля влияют на то, правильно ли система рассчитает право на отсрочку или категорию учета.

Отдельное внимание следует уделить сведениям о месте работы. В приложении оно должно совпадать с тем, что указано в трудовой книжке или приказе о приеме. Несоответствия часто возникают, когда человек сменил работодателя, но не сообщил об этом вовремя.

Как изменить данные в Резерв+

Большинство полей можно обновить непосредственно в приложении. После входа через BankID или электронную подпись нужно открыть раздел с личными данными и внести изменения. Однако некоторые сведения, в частности об изменении семейного положения или места жительства, могут требовать подтверждения через ТЦК.

Если система показывает ошибку или данные не сохраняются, стоит обратиться в службу поддержки Резерв+ или лично в ТЦК. Важно не оставлять расхождения без внимания - они могут быть основанием для административной ответственности.

Что означает статус и как снять розыск

В Резерв+ статус военнообязанного может иметь несколько отметок: «на учете», «снят с учета», «в розыске» и другие. Красная отметка о розыске означает, что человек не явился по повестке или не обновил данные вовремя, и ТЦК подал его в розыск.

Чтобы снять эту отметку, нужно лично явиться в ТЦК, выяснить причину розыска и обновить сведения. После этого данные в Резерв+ обновляются, и статус возвращается к «на учете». Важно сделать это до того, как вопрос дойдет до наложения штрафа или ограничений.

Какие штрафы предусмотрены

За нарушение правил воинского учета предусмотрена административная ответственность. В военное время штраф может достигать от 17 000 до 25 500 гривен за повторное или грубое нарушение. Именно поэтому своевременное обновление данных в Резерв+ - это не только обязанность, но и способ избежать лишних расходов.

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