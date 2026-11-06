С 27 октября 2026 года в Украине действуют обновленные правила бронирования военнообязанных. Для большинства критически важных предприятий квота осталась 50%, однако отдельным компаниям разрешили бронировать до 100% штата.

Бронирование работников в Украине с 27 октября 2026 года изменилось: для большинства критически важных предприятий квота осталась на уровне 50%, а отдельным компаниям разрешили забронировать до 100% штата.

Обновленные правила бронирования военнообязанных вступили в силу после 27 октября, пишет ЛІГА:ЗАКОН. Изменения касаются как обычных работодателей, так и крупных предприятий оборонно-промышленного и энергетического секторов, которые теперь могут сохранить от мобилизации значительно больше специалистов.

Какие лимиты действуют с 27 октября

Общая квота для большинства критически важных предприятий не изменилась - это 50% от общего количества военнообязанных работников. Для отдельных категорий предусмотрели исключения.

до 75% - предприятия теплоснабжения, централизованного водоснабжения, водоотведения и управления бытовыми отходами;

до 95% - определенные предприятия оборонно-промышленного и топливно-энергетического комплексов, отдельные подрядчики и производители энергетического оборудования;

до 100% - предприятия ОПК, выполняющие оборонные контракты или производящие вооружение, дроны и средства РЭБ, а также отдельные предприятия на территориях возможных или активных боевых действий по специальной процедуре.

Из какой базы считают лимит

Для бизнеса важно правильно определить базу, от которой рассчитывается лимит бронирования. В общее количество военнообязанных включают штатных работников, лиц, мобилизованных после 18 мая 2024 года, совместителей, а также работников с определенными видами отсрочки - по одному месту работы с самым длительным сроком непрерывных трудовых отношений.

При этом из расчета исключают военнообязанных женщин, работников, забронированных за другими предприятиями, лиц на воинском учете в СБУ и разведывательных органах, а также конечных бенефициарных собственников, не состоящих в трудовых отношениях. От этого напрямую зависит, сколько людей компания реально может забронировать.

Как увеличить лимит бронирования

Если предприятию нужно превысить установленную квоту, оно должно подготовить обоснование производственной потребности и обратиться в государственный орган, предоставивший ему статус критически важного. Далее профильное министерство или военная администрация передает предложение в Координационный центр.

Координационный центр рассматривает предложение в течение одного календарного месяца, а при неотложной необходимости - до семи рабочих дней. После положительной рекомендации уполномоченный орган принимает решение в течение трех рабочих дней.

В каких случаях могут отказать

Основанием для отказа в рассмотрении предложения могут стать систематические нарушения воинского учета. Речь идет в частности о двух или более подтвержденных нарушениях за последние 12 месяцев либо о привлечении руководителя к административной ответственности.

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