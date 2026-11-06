Таможенники добавили онлайн-проверку сроков - теперь водитель может узнать, когда наступает крайний день вывоза или растаможки своего авто, не выходя из дома.

Авто, которое остается в Украине на временном ввозе, теперь легче контролировать - Гостаможслужба запустила официальный сервис, через который водитель видит срок, до которого машину нужно вывезти за границу или оформить в постоянную регистрацию.

О запуске сервиса сообщили в Украинских новостях со ссылкой на Гостаможслужбу. Инструмент размещен на официальном сайте ведомства, поэтому искать его следует именно там - в разделе онлайн-сервисов.

Что такое временный ввоз авто

Режим временного ввоза позволяет иностранному транспортному средству находиться в Украине ограниченный период без полного таможенного оформления. Чаще всего им пользуются граждане, которые въехали на авто с иностранной регистрацией: туристы, водители в транзите, а также те, кто планирует впоследствии растаможить машину.

Ключевой момент - срок. Превышение разрешенного периода пребывания без вывоза авто означает нарушение таможенных правил и грозит значительным штрафом. Именно поэтому собственный контроль срока - это защита и от непредвиденных затрат, и от проблем на границе.

Что показывает сервис

Новый инструмент выдает информацию о том, до какой даты авто может находиться на территории Украины в режиме временного ввоза. Водитель видит, сколько времени еще осталось, и может заранее спланировать либо выезд за границу, либо начало процедуры растаможки.

Это важно для тех, кто пользуется авто на еврономерах: срок временного ввоза для частных авто ограничен, и каждый день просрочки может означать начисление штрафных санкций. Теперь эту информацию можно проверить самому, без визита на таможню.

Как пользоваться сервисом

Проверка происходит по данным транспортного средства. Водителю нужно ввести идентификационные данные авто - как правило, это номер кузова (VIN) или государственный регистрационный номер. После введения система показывает срок временного ввоза, значащийся в таможенных базах.

Пошагово это выглядит так:

зайти на официальный сайт Гостаможслужбы;

открыть раздел онлайн-сервисов и найти проверку сроков временного ввоза;

ввести номер кузова или регистрационный номер авто;

получить дату, до которой машина может находиться в Украине.

Если системе не удается найти авто, стоит проверить правильность введенных данных или обратиться в таможенное подразделение по месту ввоза.

Почему это нужно делать заранее

Проблема сроков наиболее остра для водителей, которые въехали давно и не фиксируют конечную дату. Просрочка фиксируется автоматически, и даже короткое превышение срока может обернуться штрафом, а в некоторых случаях - и принудительным вывозом авто за пределы Украины за счет владельца.

Поэтому сервис - это прежде всего способ избежать неприятностей. Проверив срок заранее, водитель успевает вовремя вывезти авто или начать растаможку, пока еще действует разрешенный период.

Ранее Politeka сообщала, что водитель должен положить в багажник при подготовке авто к зиме.

Также Politeka сообщала, почему кондиционер авто зимой не стоит выключать до весны.