Экономия электроэнергии при приготовлении еды в духовке волнует многих украинцев, ведь электрическая духовка способна потреблять в отдельный момент столько же мощности, сколько десятки холодильников. Отсюда и сравнение с 65 холодильниками, которое можно встретить в сети. Но на самом деле все не так страшно - важно понимать разницу между мощностью и реальными расходами электроэнергии.

Откуда взялись те самые 65 холодильников? Представим электрическую духовку мощностью 2600 Вт и холодильник, компрессор которого во время работы потребляет 40 Вт. Если разделить одну величину на другую, получим 65. Однако это сравнение лишь мощности приборов в конкретный момент, а не расходов за час приготовления.

Духовка сильнее всего нагружает сеть во время активного нагрева. Когда нужная температура достигнута, термостат отключает нагревательные элементы, а затем снова включает их для поддержания тепла. Холодильник работает иначе: компрессор запускается периодически, хотя сам прибор круглосуточно подключен к сети.

Как узнать реальные расходы вашей духовки

На шильдике или в инструкции духовки обычно указывают мощность в ваттах или киловаттах. Эта цифра показывает электрическую нагрузку, а не обязательно количество электроэнергии за час приготовления. Для оценки расходов нужен другой показатель - киловатт-часы (кВт·ч). На энергетических этикетках современных моделей указывают потребление за один стандартный цикл приготовления, отдельно для обычного нагрева и режима с вентилятором.

Фактические расходы дома зависят от температуры, продолжительности работы, выбранного режима и самого блюда. Самый простой способ оценить их - найти данные своей модели о потреблении за цикл или воспользоваться измерительным оборудованием.

Пять привычек, которые помогают платить меньше

1. Не разогревайте пустую духовку без необходимости. Для некоторых видов выпечки предварительный нагрев необходим, но не каждая запеканка или овощное блюдо его требует. Ориентируйтесь на рецепт и инструкцию к прибору.

2. Реже открывайте дверцу. Каждый раз, когда мы заглядываем внутрь, часть нагретого воздуха выходит наружу, и духовке приходится восстанавливать температуру. Если есть подсветка и стеклянная дверца, лучше проверять вид блюда через них.

3. Готовьте несколько блюд за один нагрев. После основного блюда можно использовать уже горячую духовку для другого запекания. В режиме конвекции некоторые модели позволяют готовить на нескольких уровнях одновременно - главное не нарушать рекомендации производителя по размещению противней.

4. Пользуйтесь конвекцией, если она подходит для рецепта. Вентилятор распределяет горячий воздух внутри, благодаря чему многие блюда можно готовить при более низкой температуре, чем в обычном режиме верхнего и нижнего нагрева.

5. Используйте остаточное тепло. Для длительного запекания иногда можно выключить духовку примерно за десять минут до завершения и оставить блюдо внутри. Этот совет приводит Европейская комиссия. Однако для блюд, которым нужна точная температура или гарантированное полное пропекание, следует придерживаться рецепта.

Когда большую духовку лучше не включать

Если нужно лишь подогреть одну порцию еды, большая духовая печь не всегда будет самым экономичным выбором. Для небольшого количества продуктов может хватить микроволновой печи или другого компактного прибора. Впрочем, универсального правила нет - все зависит от блюда, времени работы и эффективности конкретной техники.

Особенно важно учитывать мощность духовки во время отключений света. Духовки, бойлеры и другие мощные приборы могут быстро разряжать батарею домашнего инвертора или превышать допустимую нагрузку системы резервного питания.

Стоит ли выключать духовку из розетки после приготовления? Некоторые модели даже в выключенном состоянии потребляют небольшое количество электроэнергии для дисплея или часов. Однако это потребление значительно меньше, чем во время нагрева. Отключать встраиваемую духовку от сети стоит лишь тогда, когда это допускает инструкция производителя, и не следует самостоятельно вмешиваться в электропроводку.

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