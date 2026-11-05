Прогноз погоды на неделю в Киевской области с 6 по 12 ноября обещает три дождливых дня и максимум +7° днем, а минимум опустится до +3°.

Прогноз дождей в Киевской области на прошлой неделе подтвердился, и новая волна осадков накроет регион и на следующей неделе — с 6 по 12 ноября синоптики ожидают дожди сразу трижды, а максимальная дневная температура не превысит +7°.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, в течение недели днем в Киевской области будет от +3° до +7°.

В пятницу, 6 ноября, воздух прогреется до +6°, а ночью столбики термометров останутся на той же отметке +6°. Небо будет малооблачным, однако синоптики не исключают осадков.

В субботу, 7 ноября, температура опустится до +3° днем и до +1° ночью. Синоптики предупреждают о возможных осадках.

В воскресенье, 8 ноября, днем потеплеет до +5°, а ночью похолодает до -1°. Облачно с прояснениями, без осадков.

В понедельник, 9 ноября, воздух прогреется до самой высокой отметки недели — +7°, ночью же будет +3°. Облачность переменная, осадков не ожидается.

Во вторник, 10 ноября, днем удержится +6°, ночью похолодает до +1°. Облачно с прояснениями, без осадков.

В среду, 11 ноября, днем будет +5°, а ночью потеплеет до +4°. Облачно с прояснениями, синоптики снова прогнозируют возможные осадки.

В четверг, 12 ноября, неделя завершится температурой +6° днем и +3° ночью. Облачно с прояснениями, без осадков.

Таким образом, теплее всего в Киевской области будет в понедельник, 9 ноября, когда воздух прогреется до +7°, а прохладнее всего — в субботу, 7 ноября, с максимумом всего +3°. Перепад дневных температур за неделю составит 4°. Осадки прогнозируют трижды — в пятницу, 6 ноября, в субботу, 7 ноября, и в среду, 11 ноября.

В дни с осадками — 6, 7 и 11 ноября — стоит взять зонт и быть осторожными за рулем из-за скользкой дороги. Ночью с воскресенья на понедельник температура опускается до -1°, поэтому людям пожилого возраста стоит одеваться теплее, чтобы избежать переохлаждения.

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