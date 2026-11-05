Однокомнатная квартира в Ужгороде обходится арендаторам дороже месячной зарплаты - медианная цена аренды достигла 36 тысяч гривен в месяц и выросла за год на 82%.

Цены на жилье на западе Украины бьют новые рекорды - Ужгород возглавил рейтинг самых дорогих городов страны по стоимости аренды небольших квартир. По данным аналитического отчета ЛУН, медианная плата за однокомнатное жилье здесь подскочила за последние 12 месяцев на 82%.

Сейчас за однокомнатную квартиру в Ужгороде арендатор ежемесячно отдает около 36 тысяч гривен. Это почти на 20% больше медианной зарплаты в этом городе - фактически месячного заработка уже не хватает, чтобы покрыть аренду.

Кто еще попал в антирейтинг дороговизны

Интересно, что наибольшее подорожание в процентном выражении произошло не на западе. В Харькове арендные ставки за год подскочили на 111%, но даже после такого скачка город остается значительно доступнее - медианная цена однокомнатного жилья там составляет около 9,5 тысячи гривен в месяц.

В Киеве ситуация иная. Столичная однокомнатная квартира в среднем стоит 17 тысяч гривен ежемесячно, и по сравнению с аналогичным периодом прошлого года медианная ставка не изменилась.

Как аренда давит на семейный бюджет

Если сопоставить стоимость жилья с доходами населения, Ужгород снова оказывается на первом месте по уровню финансовой нагрузки. Арендатор однокомнатной квартиры здесь тратит на жилье сумму, эквивалентную 118% медианной зарплаты. В Киеве это соотношение значительно ниже - 45%.

На столичном рынке в последнее время заметно прибавилось предложений. В период с начала августа до начала октября количество объявлений о сдаче квартир выросло на 66%. За последние полгода медианные цены на аренду в Киеве пошли вниз независимо от количества комнат.

Как быстро находят арендаторов

Несмотря на увеличение количества свободных объявлений и снижение ставок, спрос на столичное жилье остается активным. Однокомнатную квартиру в среднем арендуют уже через пять дней после появления предложения, а двухкомнатную - примерно за восемь дней.

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