Отопительный сезон 2026-2027 стартовал, и Пенсионный фонд уже начал перерасчет субсидий. Большинству получателей помощь начислят автоматически, но части украинцев придется подать новое заявление.

Субсидия на отопление за октябрь начисляется лишь за 16 дней - с 16 по 31 октября. Пенсионный фонд Украины уже начал перерасчет помощи на отопительный сезон 2026-2027, и большинству получателей деньги начислят автоматически.

Отопительный сезон в Днепре стартовал с 1 ноября 2026 года. Первыми тепло получили учреждения социальной сферы - больницы и школы. В жилые дома тепло будут подавать, когда среднесуточная температура будет держаться ниже +8°C трое суток подряд, сообщает dnepr.info.

Кому нужно подать новое заявление

Тем, кто уже получал субсидию на коммунальные услуги, Пенсионный фонд сделает перерасчет автоматически. Повторно обращаться не нужно, если состав домохозяйства и имущественное положение не изменились.

Новое заявление и декларацию о доходах следует подать, если: вы оформляете субсидию впервые; вам отказали в назначении помощи на неотапливаемый период; изменился состав домохозяйства или другие обстоятельства, от которых зависит право на субсидию или ее размер.

Как подать документы

Заявление и декларацию о доходах можно подать тремя способами:

онлайн - через вебпортал электронных услуг ПФУ или мобильное приложение Пенсионного фонда;

лично - в сервисных центрах ПФУ, ЦНАП или через уполномоченных лиц местных общин;

почтой - отправив документы в адрес территориального органа ПФУ.

Если подать документы в течение двух месяцев после начала отопительного сезона, субсидию назначат с октября. Условие: право на нее должно возникнуть с начала сезона.

Как считают субсидию и когда выплата за октябрь

Субсидию на отопительный период рассчитывают с 16 октября по 15 апреля включительно. За октябрь помощь начислят за 16 дней - с 16 по 31 октября. Это не зависит от того, когда именно тепло дали в вашем доме. Деньги за октябрь поступят в ноябре.

Субсидия покрывает расходы на тепловую энергию, газ и электроэнергию для централизованного, автономного и индивидуального отопления.

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