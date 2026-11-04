Зима 2026-2027 годов в Украине может быть на 1-2 градуса теплее климатической нормы, однако кратковременные морозы, мокрый снег и ледяной дождь остаются вероятными. Теплее всего будет на юге и Закарпатье, холоднее всего - на северо-востоке и в Карпатах.

Ночные заморозки в Киевской области прогнозируют уже на этой неделе, а тем временем специалисты составили предварительный прогноз на всю зиму 2026-2027 годов - сезон в Украине может оказаться на 1-2 градуса теплее климатической нормы.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказала заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух. По ее словам, на погоду в Украине зимой в значительной степени будет влиять поступление воздушных масс из Атлантического океана.

Где в Украине будет теплее, а где холоднее всего

Теплее всего за три зимних месяца ожидается в южных областях, на Закарпатье, а также в Кировоградской и Днепропетровской областях. Там средняя температура может держаться от 0 до +2 градусов.

Самые низкие показатели прогнозируют на северо-востоке Украины и в высокогорье Карпат, где средняя зимняя температура может опускаться до -3...-4 градусов и ниже. Речь идет именно о средних сезонных значениях, а не о температуре каждого отдельного дня.

Будут ли сильные морозы

Несмотря на общую тенденцию к более теплой погоде, метеоролог не исключает периодов существенного похолодания. В Украину могут поступать арктические воздушные массы, которые будут временно снижать температуру, однако такие вторжения, скорее всего, будут непродолжительными.

Это означает, что даже при относительно высокой средней температуре отдельные зимние дни могут сопровождаться морозами. Точные сроки и интенсивность таких похолоданий можно определить только по краткосрочным прогнозам.

Снег будет быстро таять, но осадков может быть больше

По прогнозу, количество осадков зимой может соответствовать климатической норме или превышать ее на 20-40%. Из-за преобладания относительно высоких температур осадки часто будут выпадать в виде дождя или мокрого снега, а снежный покров быстро таять, поэтому его длительное сохранение на большей части территории маловероятно.

Ледяной дождь и гололед: чем это опасно

Особую опасность такая погода создает для водителей и пешеходов. Когда температура будет колебаться около нуля, мокрые дороги и тротуары могут быстро покрываться льдом. Метеоролог также предупредила о возможности налипания мокрого снега и дождя.

Ледяной дождь возникает, когда переохлажденные капли воды замерзают после контакта с землей, деревьями, дорогами и другими поверхностями. В результате этого может образоваться слой льда, который затрудняет передвижение и создает риски для линий электропередач.

Что стоит знать водителям и пешеходам

Наиболее опасные условия складываются в регионах, где температура часто меняется с плюсовой на минусовую. В такие периоды специалисты советуют водителям снижать скорость, держать дистанцию и избегать резких маневров, а пешеходам - выбирать обувь с нескользящей подошвой.

В Европе начало зимы также может быть теплее и влажнее обычного. По предварительным оценкам, мягкая погода там может сохраниться как минимум до конца декабря. В то же время сезонные прогнозы отражают лишь общие погодные тенденции и не позволяют точно предсказать температуру или количество снега в конкретные дни.

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