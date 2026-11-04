В столице временно приостановлено движение электротранспорта из-за критической ситуации в энергосистеме после вражеских обстрелов. Часть маршрутов подхватят автобусы.

В Киеве временно остановился весь городской электротранспорт - трамваи и троллейбусы не вышли на линии. Причина - критическая ситуация в объединенной энергосистеме Украины, вызванная масштабным вражеским обстрелом энергетической инфраструктуры.

Об остановке движения сообщила Киевская городская государственная администрация в своем Telegram-канале. В КГГА объяснили, что решение о приостановке работы электротранспорта приняли, чтобы снизить нагрузку на аварийно поврежденную энергосистему города.

Автобусы-дублеры: сколько их выйдет на линии

Чтобы обеспечить транспортное сообщение, коммунальное предприятие "Киевпастранс" организует движение дублирующих автобусов на отдельных направлениях, которые ранее обслуживали троллейбусы и трамваи. Полный перечень маршрутов опубликован по официальной ссылке на Telegram-канал КГГА.

Впрочем, в горадминистрации честно предупредили: дублирующие автобусы не смогут полностью компенсировать объемы перевозок электротранспорта. Их количество будут определять в зависимости от имеющихся автобусов и водителей, пассажиропотока и текущей ситуации в городе.

Что с метро

Метрополитен на утро 4 ноября работает в штатном режиме. В то же время в КГГА подчеркнули: дальнейшая работа подземки будет зависеть от состояния энергосистемы. О возможных изменениях пассажиров будут оперативно информировать через официальные ресурсы КП "Киевский метрополитен".

Движение трамваев и троллейбусов в Киеве обещают возобновить сразу после стабилизации ситуации в энергосистеме.

Что делать пассажирам

Горожанам советуют отслеживать актуальную информацию о движении транспорта в официальном Telegram-канале КГГА и КП "Киевпастранс". Там публикуют оперативные изменения маршрутов дублирующих автобусов и сообщения о возобновлении работы электротранспорта. Перед выездом стоит проверять графики, поскольку интервалы движения автобусов могут быть больше привычных.

Ранее сообщалось, что в Киеве из-за атак снова останавливалось метро и начались перебои с водоснабжением. Энергетики называют нынешнюю атаку одной из самых масштабных за последнее время.