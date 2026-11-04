Украинцев ждет заметное снижение температуры: на этой неделе в отдельных регионах выпадет мокрый снег, а ночью столбики термометров будут опускаться ниже нуля.

Ноябрьское похолодание в Украине набирает обороты - синоптики уточнили прогноз на всю неделю: столбики термометров будут снижаться с каждым днем, а в отдельных регионах выпадет мокрый снег.

Как сообщает Укринформ, синоптик Укргидрометцентра Оксана Скляр рассказала, что на этой неделе значительного накопления осадков не ожидается, однако температурные показатели будут снижаться и дальше.

В ближайшие несколько дней погоду в Украине будет определять поле высокого атмосферного давления от мощного антициклона, центр которого медленно сместится от Великобритании на юг Скандинавии. Лишь крайний юг страны 3-4 ноября затронет атмосферный фронт со стороны Черного моря, а 5 ноября на север левобережья переместится фронт с северо-запада.

Где и когда ждать снега

Осадки распределятся неравномерно. Во вторник, 3 ноября, небольшой дождь прогнозируют лишь в Одесской области и в Крыму, а днем в Карпатах - небольшой мокрый снег. В среду, 4 ноября, почти по всей стране будет сухо, кроме Крыма, где пройдет небольшой дождь.

В четверг, 5 ноября, небольшой снег ожидают в Черниговской и Сумской областях. А уже в пятницу, 6 ноября, ночью в северо-восточной части, а днем по всей Украине - кроме большинства западных областей - местами пройдет небольшой дождь и мокрый снег.

Когда придут ночные морозы

Наиболее заметное снижение температуры произойдет ближе к концу недели. В ночь на 5 ноября в большинстве регионов ожидается от +3 до -2 градусов - это первые ночные морозы. Днем столбики термометров покажут лишь +1...+6 тепла.

Для сравнения: во вторник, 3 ноября, ночью еще будет +2...+8, а днем +5...+11. На юго-востоке страны даже теплее - ночью +4...+9, днем до +15. В среду, 4 ноября, ночью 0...+6, а на побережье морей до +9, днем +4...+9.

К пятнице, 6 ноября, температура днем и ночью будет колебаться в пределах 0...+5 тепла. Холоднее всего будет в Карпатах и на Закарпатье - ночью там ожидают от 0 до -5 градусов.

Что это означает для людей

Из-за перемещения атмосферного фронта с северо-запада будет распространяться прохладный воздух, поэтому стоит готовиться к постепенному похолоданию. Ветер на этой неделе будет дуть преимущественно с северо-западного направления со скоростью 5-12 метров в секунду.

Водителям в регионах, где возможны мокрый снег и ночные морозы, стоит быть внимательными на дорогах: утром возможна гололедица. Пешеходам синоптики советуют одеваться теплее, ведь ощущение холода будет усиливать ветер.

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