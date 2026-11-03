Наличие отсрочки или бронирования не всегда освобождает от прохождения военно-врачебной комиссии. Отдельные категории военнообязанных обязаны пройти медосмотр даже при действующем статусе.

Бронирование и отсрочка от мобилизации в Украине не всегда означают, что военнообязанного не вызовут на военно-врачебную комиссию. В территориальных центрах комплектования объяснили, кому все равно придется пройти медосмотр даже при действующем статусе.

Военнообязанные, которые уже получили действующую отсрочку от мобилизации или подали документы для ее оформления, на ВВК не направляются. Такое же правило действует и для забронированных работников предприятий, о чем разъяснили в Волынском областном ТЦК и СП. В территориальных центрах комплектования нет законных оснований вызывать на медосмотр граждан с подтвержденной бронью.

Однако есть важное исключение. Оно касается граждан, которые ранее имели статус «ограниченно годен». Такие лица обязаны повторно пройти ВВК в соответствии с обновленным законодательством, даже если имеют действующую отсрочку. Кроме того, если процесс бронирования или отсрочки еще продолжается и не завершен окончательно, в этот переходный период человека могут законно направить на медицинский осмотр.

Прохождение медосмотра остается обязательным для военнообязанных и резервистов, женщин с медицинским или фармацевтическим образованием, лиц, меняющих статус с призывника на военнообязанного, а также тех, кто проходил предыдущий осмотр более пяти лет назад. Юристы советуют заранее подготовить собственные медицинские выписки и заключения врачей, чтобы ускорить рассмотрение документов комиссией.

Во время действия военного положения решение военно-врачебной комиссии о годности к военной службе действует только один год со дня завершения медосмотра. Для сравнения, в мирное время этот срок составлял пять лет. Обновление медицинских данных позволяет государству располагать актуальной информацией о состоянии здоровья военнообязанных.

Отдельно существует категория людей, которые не должны проходить ВВК. Речь идет о гражданах Украины, имеющих право не служить в армии, при условии, что ранее они не были признаны ограниченно годными. Также эта обязанность не распространяется на лиц, имеющих бронирование.

Что делать, если вызвали на ВВК несмотря на бронь или отсрочку

Если у вас есть подтвержденная бронь или действующая отсрочка, а повестку на медосмотр все равно прислали, стоит обратиться в ТЦК с документами, подтверждающими ваш статус. Юристы советуют иметь при себе выписку из приказа о бронировании или документ об отсрочке. В случае отказа действия должностных лиц можно обжаловать в вышестоящем органе или через суд.

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