Более трех тысяч защитников, которые полностью или частично потеряли зрение на войне, получат разовую денежную помощь от государства - до 95 тысяч гривен.

Выплаты для военных в Украине пополнились новой программой - более трех тысяч защитников, которые полностью или частично потеряли зрение на войне, получат разовую денежную помощь от государства.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий. По его словам, размер помощи составляет до 95 тысяч гривен. На эти деньги можно приобрести бытовую технику и специальные устройства, которые облегчают жизнь людям с нарушениями зрения.

Кто может получить помощь

Программа рассчитана на ветеранов, которые полностью или частично потеряли зрение во время боевых действий. Речь идет о более чем трех тысячах защитников. Помощь является разовой - ее выплачивают один раз, а не ежемесячно.

«Выплаты будут осуществляться до 1 ноября 2027 года. Использовать полученные средства можно будет до 1 декабря 2027 года», - отметил Корецкий.

На что можно потратить деньги

Средства предназначены для приобретения бытовой техники и специальных устройств, которые помогают людям с потерей зрения в быту. Это могут быть устройства для чтения, озвученные бытовые приборы и другое оборудование, делающее жизнь комфортнее.

Программу реализуют вместе с Красным Крестом Украины. В то же время правительство и партнеры ищут дополнительные средства, чтобы расширить поддержку ветеранов.

Как оформить выплату

Детали оформления помощи правительство обещает обнародовать дополнительно. Ветеранам с нарушениями зрения стоит обращаться в органы социальной защиты по месту регистрации или в ветеранские организации, которые помогут собрать необходимые документы. Обычно для таких программ нужны документы, подтверждающие статус ветерана и инвалидность, связанную с потерей зрения.

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