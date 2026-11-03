Огородный сезон в ноябре еще не завершен - для заботливых хозяев работы хватает, пока земля окончательно не промерзла. Именно сейчас можно заложить основу будущего урожая моркови, свеклы, петрушки и укропа.
Подзимний посев имеет одно главное преимущество: семена проходят естественную закалку в холодной почве, а весной растения просыпаются раньше и сразу дают первые всходы. Такой способ избавляет от весенней спешки и дает раннюю зелень, когда другие только начинают готовить грядки.
Какие дни ноября выбрать для посева
По традиционному лунному календарю огородники ориентируются на фазы Луны. В ноябре 2026 года основные фазы приходятся так: 1 ноября - последняя четверть, 9 ноября - новолуние, 17 ноября - первая четверть, 24 ноября - полнолуние.
Убывающая Луна считается благоприятной для корнеплодов, а период растущей - для зелени и культур, чей урожай формируется над землей. Поэтому для моркови, свеклы и луковичных называют периоды 1-8 и 25-30 ноября, а для зелени и культур с надземными плодами - 10-23 ноября.
Неподходящими для посева и пересадки днями считают 9 и 24 ноября. При этом стоит помнить: лунный календарь - лишь дополнительный ориентир, важнее учитывать погоду, температуру и состояние почвы.
Морковь, свекла и петрушка: что сеять под зиму
Морковь сеют в уже охлажденную землю, когда семена не смогут прорасти до наступления морозов. Для этого используют сухие семена и заранее подготовленные грядки. Столовая свекла также подходит для осеннего посева - после зимовки ее семена дают ранние всходы, и хозяева собирают урожай раньше.
Отдельно стоит упомянуть петрушку, укроп и щавель - эти культуры хорошо подходят для подзимнего выращивания. Их удобно сеять на отдельных грядках, чтобы весной иметь под рукой свежую зелень.
В Винницкой области, которая относится к Лесостепи, основные сроки подзимнего посева обычно приходятся на первую половину ноября. Однако конкретный день зависит от погоды: если земля еще теплая и синоптики прогнозируют потепление, с посевом лучше не спешить.
Как подготовить грядки к зиме
Грядки для подзимнего посева готовят заранее, пока земля не промерзла. Семена засыпают сухой рыхлой почвой, которую хранят в непромерзающем месте. Норму высева по сравнению с весенней обычно увеличивают, а готовые грядки при необходимости мульчируют.
Главный секрет ноябрьского посева - не позволить семенам прорасти осенью. Если они преждевременно дадут всходы, молодые растения погибнут от первых сильных морозов. Поэтому сеют в холодную почву, но до ее полного промерзания.
Огород на подоконнике: зелень без лишних усилий
Когда возможности для посева в открытом грунте заканчиваются, ноябрь - самое время позаботиться о домашнем огороде. В теплице хорошо чувствуют себя шпинат, листовой салат, руккола и кресс-салат. На подоконнике можно выращивать укроп, петрушку, кориандр и листовую горчицу.
Для выращивания в помещении подойдут также микрозелень из семян гороха, редиса, подсолнечника, брокколи и горчицы - она готова к срезке уже через несколько недель и не требует большой площади.
Ноябрь может стать не завершением огородного сезона, а началом подготовки к новому урожаю. Немного предусмотрительности, правильно выбранное время и забота о земле помогут встретить весну с первой зеленью и ранними овощами.
Ранее Politeka сообщала, никаких новых стеклянных остановок город не устанавливает.
Также Politeka писала, огурцы подорожали на 62% за неделю - до 120 грн за килограмм.
Как сообщала Politeka, киевскую область накроют ночные заморозки.