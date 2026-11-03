Красная лента в приложении «Резерв+» означает, что ТЦК обратился в полицию из-за вероятного нарушения правил учета. Рассказываем, что на самом деле значит эта отметка, как самому проверить статус и что делать, если запись ошибочна.

Воинский учет в Резерв+ теперь показывает и обращения в полицию - красная лента в приложении появляется, когда территориальный центр комплектования зафиксировал возможное нарушение правил учета. Речь идет не об уголовном розыске, а о мерах в рамках дел об административных правонарушениях, пояснили в Минобороны.

Данные в приложение поступают напрямую из реестра «Оберег». Именно поэтому, когда военнообязанный открывает «Резерв+», он видит актуальную информацию об обращении ТЦК в Национальную полицию - без каких-либо дополнительных запросов или справок.

Красная лента с надписью «Есть информация об обращении ТЦК в Нацполицию» чаще всего появляется из-за неявки по повестке или других формальных процедурных моментов. В Минобороны подчеркивают: такая отметка отражает лишь позицию ТЦК и не является окончательным подтверждением вины гражданина.

Как самостоятельно проверить свой статус

Чтобы узнать текущий статус и причину появления отметки, достаточно выполнить несколько простых шагов на смартфоне. Сначала следует авторизоваться в приложении «Резерв+» через BankID, затем нажать значок «+» рядом со своим именем на главной странице.

Далее выберите функцию «Обновить документ» - так вы загрузите актуальные данные из реестра. После обновления просмотрите сведения и, если красная лента все же есть, откройте раздел «Просмотреть документ», чтобы увидеть полную информацию.

Что делать, если отметка появилась ошибочно

«Резерв+» не принимает никаких решений самостоятельно - все данные формируются автоматически на основе реестра «Оберег». Из-за технических сбоев или задержек обновления иногда появляются устаревшие или ошибочные записи.

Если воспользоваться приложением невозможно или уведомление оказалось ошибочным, обратитесь в ТЦК и СП по месту учета. Гражданин имеет право подать письменный запрос, чтобы выяснить дату, причину и правовые основания обращения в полицию - такое право предусмотрено статьей 9 закона о Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов.

Стоит помнить: если отсрочка была продлена автоматически, в «Резерв+» поступит соответствующее уведомление. Однако этого может не произойти, если человек не соответствует определенным условиям отсрочки или должен предоставить корректную информацию о ее причинах. Поэтому сначала внимательно проверьте все данные, которые отображаются в приложении.

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