Статус відстрочки у застосунку можна втратити після скасування критичності підприємства або завершення строку ліміту. Юристка радить заздалегідь оформити інші підстави для відстрочки.

Бронювання військовозобов'язаних в Україні тепер вимагає постійного контролю - у застосунку «Резерв+» варто регулярно перевіряти статус відстрочки, бо після скасування критичності підприємства або завершення строку ліміту бронь просто анулюють. Такі зміни принесла постанова Кабміну №1328 від 23 жовтня 2026 року, яка відчутно змінила правила гри для заброньованих працівників та їхніх роботодавців.

Нові правила пояснює адвокатка АО EvrikaLaw Мирослава Мостова. Головна порада, яку вона дає людям зі статусом заброньованого, - не покладатися лише на бронювання від роботодавця. Якщо є інші законні підстави для відстрочки, наприклад стан здоров'я, наявність трьох дітей або догляд за родичем, їх краще оформити заздалегідь.

Що змінилося для критичності підприємств

Постанова №1328 створила новий орган - Координаційний центр з організації бронювання. Це тимчасовий консультативно-дорадчий орган Кабміну, співголовами якого є заступники міністра економіки та міністра оборони. До його складу входять представники Генштабу, СБУ, ГУР, Нацполіції, Пенсійного фонду та Держпраці.

Раніше міністерство або обласна військова адміністрація самостійно ухвалювали рішення про критичність протягом 10 робочих днів. Тепер держорган має 7 робочих днів, щоб перевірити звернення і передати його до Координаційного центру. Центр дає рекомендації протягом одного календарного місяця, а за невідкладного розгляду - за 7 робочих днів. Після цього орган ще 3 робочі дні ухвалює рішення. Загалом процедура може тривати близько півтора місяця.

Вимоги до критичності посилили: тепер важливими вважаються лише підприємства, чия зупинка через мобілізацію працівників зашкодить обороноздатності, критичній інфраструктурі, життєзабезпеченню населення або макрофінансовій стійкості держави. Це має підтверджуватися перевірними показниками, тож загальних тверджень про важливість галузі вже замало.

Нові ліміти бронювання

Загальна межа лишилася на рівні 50% військовозобов'язаних працівників, але рішення про її перевищення тепер ухвалює не Міноборони, а орган, що визначив підприємство критичним. Найсуттєвіша зміна стосується оборонно-промислового та паливно-енергетичного комплексів: раніше їхніх працівників бронювали повністю, тепер - не більше 95% від кількості, вказаної в рішенні про критичність. При цьому працівників, безпосередньо задіяних у виробництві, бронюють обов'язково.

Підприємствам цих галузей радять уже зараз чітко розмежувати виробничий і адміністративний персонал. Для представництв донорів і виконавців проєктів міжнародної технічної допомоги ліміт рахують окремо по кожному проєкту: до 50% учасників, але не більше семи осіб.

Що робити, якщо відстрочку анулювали

Центр може відмовити в розгляді пропозиції про збільшення ліміту, якщо за останні 12 місяців зафіксовано два і більше задокументованих порушень правил військового обліку або керівника притягали за це до адміністративної відповідальності. Тому юристка радить призначити відповідальну особу, регулярно звіряти дані з реєстром «Оберіг» і зберігати всі журнали та переписку з ТЦК.

Якщо збільшення ліміту отримано, діяти треба швидко: рішення діє не більше одного року. Після того як держорган подасть через портал «Дія» повідомлення про зміну ліміту, підприємство має 10 робочих днів, щоб забронювати працівників (раніше було 5), інакше рішення втрачає силу. Після завершення строку дії керівник зобов'язаний протягом 5 робочих днів анулювати надані відстрочки.

Ризики несуть і перехідні положення: протягом 10 днів після набуття чинності міністерства та ОВА мають переглянути галузеві критерії та узгодити їх із центром. Якщо критерій, за яким підприємство отримало статус, виключать, рішення про критичність скасують. Саме тому працівникам радять стежити за статусом у «Резерв+» і не чекати, поки відстрочка зникне.

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