Уряд змінив порядок бронювання військовозобов'язаних працівників критично важливих підприємств: тепер на оформлення понад ліміт дають 10 робочих днів замість п'яти. Розповідаємо, з якої дати рахують строк і що буде, якщо не встигнути.

Бронювання та відстрочки в Україні знову змінилися - Кабінет Міністрів ухвалив нові правила для роботодавців, яким дозволили бронювати більше працівників, ніж передбачає стандартний ліміт. Відповідні норми містяться в постанові №1328 від 23 жовтня 2026 року, яка набула чинності 27 жовтня.

Головна зміна стосується строку оформлення бронювання понад ліміт. Раніше на це давали п'ять робочих днів, тепер - десять. Водночас зберегли і покарання за пропуск строку: якщо працівників не забронювали вчасно, рішення про збільшення обсягів бронювання просто втрачає силу.

З якої дати рахують 10 робочих днів

Десять робочих днів не відлічуються автоматично від 27 жовтня для всіх підприємств. Нова редакція пункту 9-1 Порядку бронювання, затвердженого постановою Кабміну №76, визначає конкретний момент початку відліку.

Після погодження збільшеного ліміту уповноважений державний орган подає через портал «Дія» повідомлення про його зміну в Єдиному переліку. Саме з дня подання цього повідомлення і починається відлік строку для оформлення бронювання. Тобто дата залежить від того, коли внесли інформацію про конкретне рішення.

Що буде, якщо підприємство не встигне

Якщо державний орган або критично важлива установа не здійснили бронювання працівників через «Дію» протягом установленого строку, рішення про збільшення обсягів бронювання втрачає силу. Це означає, що роботодавець надалі не зможе використовувати це рішення як чинну підставу для додаткового бронювання.

Водночас варто розрізняти втрату сили рішення про збільшення ліміту та анулювання вже оформленої відстрочки конкретного працівника. Сам пропуск десятиденного строку не означає автоматичного скасування всіх чинних бронювань підприємства: ця процедура стосується саме збільшеного ліміту, а не звичайного бронювання в межах установленої квоти.

Коли можуть анулювати вже надані відстрочки

Постанова передбачає окремий порядок дій після завершення строку дії рішення про збільшення ліміту. Керівники державних органів і критично важливих установ повинні протягом п'яти робочих днів з дня, наступного за днем завершення строку рішення, здійснити через портал «Дія» заходи з анулювання наданих відстрочок.

При цьому саме рішення про збільшення ліміту може діяти не більше одного року. Тож підприємствам доводиться контролювати одразу дві дати: граничний строк оформлення працівників після збільшення квоти та завершення строку дії відповідного рішення.

Що варто перевірити заброньованому працівнику

Якщо бронювання оформлюється в межах додатково погодженої квоти, працівнику варто уточнити у роботодавця, чи подано відповідне повідомлення через «Дію» та чи завершена процедура його персонального бронювання.

Перевірити наявність відстрочки можна за актуальними військово-обліковими відомостями, зокрема через застосунок «Резерв+». Важливо розуміти: сам факт отримання підприємством дозволу на збільшення кількості заброньованих ще не означає, що кожен працівник із майбутнього списку вже має чинну відстрочку від мобілізації.

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