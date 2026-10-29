Мережею ширяться чутки про «драконівські» правила з 1 грудня — масове блокування рахунків і відбирання прав. Розбираємо, що з цього правда, а що маніпуляція.

Мобілізація та права військовозобов’язаних у ТЦК знову стали темою чуток напередодні зими. У соцмережах активно поширюють повідомлення, нібито з 1 грудня уряд готує нові жорсткі правила: автоматичне блокування банківських карток, масове позбавлення водійських прав і закриття доступу до ЦНАПів. Насправді це класична маніпуляція — автори таких повідомлень змішали реальні урядові плани з нормами, які давно існують, але працюють зовсім інакше.

Дедлайн, яким зараз лякають призовників, справді існує, але він про інше. Саме до 1 грудня Кабмін має завершити аудит критично важливих підприємств і запропонувати нову, прозорішу модель бронювання працівників. Жодних законопроєктів чи урядових рішень про пакет «автоматичних покарань» із цієї дати не існує.

Чи може ТЦК заблокувати рахунок однією кнопкою

Коротка відповідь — ні. За чинним законодавством військкомати не мають повноважень самостійно арештовувати банківські картки громадян. Механізм вимагає часу і кількох кроків: спочатку за порушення військового обліку виписують штраф. Якщо людина його ігнорує, справу передають до Державної виконавчої служби. І вже тоді виконавець блокує рахунки за борги — точно так само, як це відбувається з несплаченим штрафом за паркування.

Тобто блокування рахунку — це не миттєва «каральна» дія ТЦК, а стандартна виконавча процедура за несплачений штраф, через державного виконавця і лише після судового рішення про стягнення.

Як насправді обмежують у праві керування авто

Позбавлення права сідати за кермо — це не груднева новація, а вже чинна норма закону про мобілізацію. Але поліція чи представники ТЦК не можуть просто зупинити людину на вулиці і забрати посвідчення. Процедура виключно судова: якщо військовозобов’язаний ігнорує виклики, ТЦК подає офіційний позов. Лише суд може ухвалити рішення про тимчасове обмеження водія — аж поки той не виконає вимоги закону. Забрати права «на місці» ніхто не має права.

Що відбувається з послугами у ЦНАПах

Чутки про тотальну заборону на видачу паспортів та інших документів — теж перебільшення. На сьогодні діють раніше затверджені правила: чоловіки віком від 18 до 60 років просто повинні показати актуальний військово-обліковий документ під час звернення за певними послугами. Жодних нових чи додаткових заборон саме з 1 грудня уряд не вводив.

Що робити, якщо вам виписали штраф за порушення військового обліку

Головне правило — не ігнорувати документ. Штраф за порушення правил військового обліку краще оскаржити вчасно, якщо вважаєте його безпідставним, або сплатити, щоб справа не дійшла до виконавчої служби і блокування рахунків. Якщо викликають до ТЦК — з’являйтеся і з’ясовуйте підстави. Саме проігноровані виклики та несплачені штрафи є тим, що реально запускає механізм обмежень.

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